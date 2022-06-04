Окупанти завдали ракетного удару по Одещині: є поранені

Вранці 4 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Попередньо, є двоє поранених.

Ворожі літаки стратегічної авіації запустили ракету типу Х-59. Вона вразила територію сільськогосподарського підприємства та склади.

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Пожежу ліквідували

Спалахнула пожежа, але її оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, є 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група.

Зауважимо, що вночі в Одеській області була повітряна тривога. Про відбій оголосили близько 06:00.

Останні новини з Одещини

В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що 3 червня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету над Одещиною. Сили оборони в області системно здійснюють протидиверсійні та інші превентивні заходи, спрямовані на дотримання безпеки. Відтак жителів просили не поширювати інформацію про навчальні та інші дії, про переміщення українських підрозділів.

Наприкінці травня росіяни теж атакували Одещину. Вони вкотре вдарили по мосту через Дністровський лиман. Загарбники випустили з літаків Ту-22 ракети типу Х-22.

Ризики ракетних ударів не зникли

Ще 2 червня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братсук повідомляв, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".

4 червня Братчук теж нагадав, що загроза ракетних ударів нікуди не зникла. Вона залишається високою. Декілька ворожих кораблів-носіїв ракет є в морі, також є надводні та великі десантні кораблі. Окупанти намагаються зміцнювати свій плацдарм на острові Зміїний. Однак речник наголосив, що ворога буде знищено.

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