Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: моторошні кадри
Джерело:Андрій Єрмак
Російські окупанти атакували супермаркет у Костянтинівці. За словами голови Донецької ОВА, росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет.
На жаль, надходить інформація про поранених та загиблих.
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Ворог вдарив по супермаркету в Костянтинівці
У місцевих телеграм-каналах близько опівдня 9 серпня повідомили, що війська Росії вдарили по Костянтинівці
Так, сталося влучання в "Екомаркет". Там почалася пожежа.
Зрештою, ворожі дії російської армії підтвердив Андрій Єрмак.
Удар по супермаркету в Костянтинівці – черговий терор росіян. Війна з цивільними – це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить,
– написав він.
Росія цинічно вдарила по супермаркету в Костянтинівці / Фото начальника Костянтинівської міської військової адміністрації
Ворог вдарив по супермаркету в Костянтинівці: дивіться відео
Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: дивіться відео
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
В Донецькій ОВА розповіли про постраждалих внаслідок атаки ворога. Спершу він зазначав, що щонайменше 7 людей поранено.
"Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", – зазначив Філашкін.
Відомо, що на місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.
Станом на 12:40 Вадим Філашкін повідомив про 2 загиблих і 17 поранених внаслідок удару по Костянтинівці.
Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.
Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці / Фото Вадима Філашкіна, місцевого телеграм-каналу