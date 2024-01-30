Окупанти заявили про масовану атаку дронами: "пташки" долетіли аж до Калуги та Тули

У Росії заявили про атаку безпілотників. Зокрема, вони долетіли аж до околиць Калуги та Тульської області. Також їх нібито фіксували у Брянській області та в тимчасово окупованому Криму.

Російське міноборони своєю чергою поспішило заявити, що нібито ані поранених, ані серйозних руйнувань немає. Ба більше, вони заявили про нібито десятки збитих дронів.

Дивіться також У падінні Іл-76 дуже багато неточностей: аналіз відвертої брехні Росії

Що відомо про атаку дронами в Росії

Російські пропагандисти з посиланням на російське міноборони поспішили похизуватись вранці, що нібито їхня "пе-ве-о" збила 21 безпілотник. З них 11 – над тимчасово окупованим Кримом, 5 – над Бєлгородською областю, 3 – над Брянською, 1 – над Калузькою, 1 – над Тульською.

Варто зауважити, що від російської Тули чи Калуги до межі Харківської області України понад 600 кілометрів.

Які наслідки ворожої атаки в Росії

Уламки безпілотника, знищеного на околиці Калуги, впали на дах нежитлової споруди, пожежі та постраждалих немає,

– поспішив заявити ворожий губернатор регіону.

За словами Владіслава Шапши, на місці нібито падіння уламків станом на 6:32 30 січня працювали оперативні служби. Однак ніяких фото та відео окупанти не показують.

Губернатор Брянської області Росії Алєксандр Богомаз також заявив, що в регіоні буцімто збили дрон. Це трапилось нібито на території Навлинського району. За методичкою Шапши та інших губернаторів, Богомаз сказав, що, мовляв, знову постраждалих та руйнувань немає, оперативні та екстрені служби працювали на місці.

Окрім того, безпілотник атакував Брянську область і ввечері 29 січня, проте в Росії, як завжди, говорили про роботу ППО.

У Росії заявили, що дрон мав долетіти до Ярославля

У російських телеграм-каналах із посиланням на джерела навіть написали, що нібито "зграя" дронів, традиційно буцімто українських, намагалася дістатися Ярославля на вкрай низьких висотах по руслах річок, у тому числі Волги вранці 29 січня. Дрони летіли низько, щоб їх не помітила російська "пе-ве-о".

У Росії заявили, що буцімто безпілотники летіли один за одним, тримаючи дистанцію орієнтовно кілометр.

Дрони атакували окупантів у Криму