Російські окупанти заявили, що хочуть покарати українських "організаторів водної блокади" Криму

"Влада" окупованого у 2014 році Росією Криму шукає винних у тому, чому на півострові не вистачає прісної води. І з цими винними навіть зібралися судитися.

Зокрема, такий собі Єфім Фікс (в окупантів його вважають за "голову парламенту" Криму) заявив, що "організаторів" нестачі води будуть притягувати до кримінальної відповідальності.

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Кого вважають винними окупанти у нестачі води в Криму

На думку росіян, винними у нестачі прісної води в Криму є українці, які "організували блокаду" півострова. Причому не тільки водну, а й енергетичну, продовольчу, транспортну тощо.

Ватажок "парламенту" окупованого Росією Криму Єфім Фікс заявив, що "влада" вже готує документи для подачі позову до суду (російського суду, звісно).

Фікс запевнив, що якась "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, які "є організаторами або виправдовують блокаду Криму".

"Слідчі органи працюють задля притягнення до кримінальної відповідальності організаторів блокади", – цитують Фікса російські ЗМІ. За його ж словами, 1,47 трильйона російських рублів – це збитки, яких зазнав Крим.

Хто насправді винен у проблемах Криму

Крим насправді зазнав набагато більших збитків за роки російської окупації з 2014 року. І сталося це саме тому, що півострів Росія в України відібрала.

До 2014 року десь 85% потреб Криму у водопостачанні забезпечував Північно-Кримський канал, вода яким йшла з материкової частини України.

Та зі зрозумілих причин від початку окупації канал перекрили.

міжнародне право недвозначно передбачає, що відповідальність за проблеми окупованих територій лежить цілком на країні-окупанті. У випадку Криму – це Росія. Україна ж водопостачання відновить тієї ж миті, щойно півострів буде деокуповано.

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