Агресори зазнають ще більше втрат та здаються в полон: цілковито деморалізовані

У Генеральному штабу ЗСУ оприлюднили оперативну інформація станом на 12 годину щодо російського вторгнення в Україну.

Загалом, українські воїни вперто завдають втрат противнику. Через це агресор дещо морально занепав.

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На тлі деморалізації ворог суттєво знизив темпи просування військ. Однак вони не полишають спроби наступати.

Російський окупант зазнає втрат у живій силі та техніці, особовий склад деморалізований,

– зазначили в ЗСУ

Також все частіше агресори здаються у полон або банально вдаються до дезертирства, тобто намагаються втекти.

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