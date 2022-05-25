Окупанти зазнають втрат, тож формують резервні підрозділи з Південного військового округу

У війні в Україні російські військові продовжують зазнавати чималих втрат. Тож їм доводиться буквально звідусіль мобілізувати свої сили, щоб досягнути бодай якихось з поставлених цілей.

Як зазначають в ранковому зведенні Генштабу від 25 травня, окупанти вже використовують Південний військовий округ. З його складу починають формувати резервні підрозділи для війни проти України.

Читайте також Ракетні атаки Лозової та вибухи на Запоріжжі: основне за 91 день війни

На цей крок російські загарбники пішли тому, що вони зазнають чималих втрат як серед особового складу, так і техніки. А без підкріплення продовжувати наступ і протистояти нашим військовим окупанти просто не в змозі.

Зауважимо, що окупанти щоденно поповнюють лави "двохсотих". Ми вже не рахуємо "трьохсотих", а також тих, хто просто відмовляється воювати проти України після розповідей інших військових.

Актуальні втрати ворога

Станом на ранок 24 травня у Генштабі повідомили про 29 350 знищених російських загарбників. Як бачимо, вони впевнено виконують план із заповнення чорних пакетів, придбаних у Росії до початку війни.

Що ж стосується техніки, то її теж чимало перетворили на брухт. Якщо говорити мовою цифр, то це 1302 танки, 3194 бойові броньовані машини, 606 артилерійських систем, 201 РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 2213 одиниць автомобільної техніки, а також автоцистерн, 43 одиниці спеціальної техніки.

Нашим військовим вдалося також знищити 205 літаків, 170 гелікоптерів, 480 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 крилатих ракет, а також 13 човнів.

На фронті ситуація залишається без змін. Окупанти всі свої сили перекинули на Донбас, а також Південь. Правда, на деяких напрямках вони ведуть активні наступальні дії, а на інших – спорудження фортифікаційних споруд.

Складною наразі є ситуація на Сєвєродонецькому напрямку . Там російські загарбники ведуть активний наступ на місто, а також гатять по наших військових з артилерії.

. Там російські загарбники ведуть активний наступ на місто, а також гатять по наших військових з артилерії. Неспокійно також на Лиманському напрямку. Тут теж спостерігається активність з боку ворога. По Лиману окупанти гатять з артилерії, а також авіації.

Тут теж спостерігається активність з боку ворога. По Лиману окупанти гатять з артилерії, а також авіації. Атакують позиції ЗСУ, а також об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів, а також Новосілки. Зі штурмової авіації гатять також по Авдіївці, Кам'янці та Новомихайлівці.

Натомість на Бахмутському напрямку вороги зазнають чималих втрат. Тож після спроб атакувати у районах Комишувахи, Яковлівки та Троїцького їм доводиться відступати.

Варте уваги – ЗСУ знищили російського генерал-майора у відставці: дивіться відео