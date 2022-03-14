Окупанти здійснили атаку на Чернігів: ворог завдав декілька авіаударів

Ворог продовжує спроби наступу на півночі України. Хоробрі воїни ЗСУ блокують наземне пересування окупантів, тому вони вирішили здалеку обстрілювати мирні міста.

Як повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, ситуація на напрямку залишається без змін. Ворог продовжує обстріли мирних міст, але в боях із ЗСУ зазнає втрат та не може просунутися далі.

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Удар по Чернігову

Російські окупанти сьогодні вночі завдали удару по Чернігову. Ворог використав авіацію. Інформації про постраждалих наразі немає.

Не залишають вони нас в спокої, але це не надовго. Наші Збройні Сили працюють ефективно, наносять потужні удари ворожій техніці по всій території області,

– написав Чаус.

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