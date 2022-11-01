У них є все, а в нас нічого, – окупант бідкається, наскільки ЗСУ кращі за "другу армію"
Джерело:ГУР МО України
Російські військові продовжують скаржитися своїм рідним на перебування на війні в Україні. Їхнє керівництво нічого не дає солдатам, а у ЗСУ є все необхідне для служби.
Українська розвідка опублікувала нове перехоплення розмови окупанта з матір’ю. У ній росіянин поскаржився на умови на війні в Україні.
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Росіяни бідкаються через погані умови на війні
Так, окупант розповів, що під час атаки ЗСУ він залишився без чобіт.
Бігли, покидали... Як почали ї**шити артилерія, і не туди, і не сюди. Хто встиг,
– поскаржився російський військовий.
Також загарбник повідомив про серйозні проблеми із забезпеченням. За його словами, російським солдатам немає навіть що їсти.
"Не все так просто, мам. У них все є, у них нічники є… А у нас нічого, навіть жерти не возять", – сказав окупант.
Втім, мати не повірила своєму сину і заявила, що зовсім скоро росіяни нібито "рознесуть" українських військових.
Зараз всі приїдуть і п***а їм там до кінця жовтня. Не треба це розповідати. До кінця жовтня сказали, що Лиман вже буде звільнений повністю,
– стверджує жінка.
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На що ще скаржаться російські загарбники
- Нещодавно окупант закликав дружину звертатися у міноборони та прокуратуру. Він заявив, що на поламаних танках їх відправляють на передову.
- Також загарбники на Херсонщині панікують через контрнаступ Збройних Сил України. Окупант сказав, що хоче повернутися живим.
- До того ж командування окупантів не забезпечує їх необхідними речами. Крім цього, загарбники жаліються на радянську зброю.
- Окрім цього, військовий командувач пожалівся, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому. За його словами, крадіжки військового майна загарбниками – буденна справа.
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