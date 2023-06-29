"Нас просто знищать": окупанти з розгромленої роти "Шторм Z" відмовилися йти воювати

Російські окупанти з розгромленого підрозділу "Шторм Z" бідкаються про великі проблеми на фронті. Так, залишки цього збройного формування відмовилися йти воювати, бо бояться, що їх просто "обнулять".

На цьому вони не зупинилися та сказали, що буцімто добровільно здаються поліціянтам Росії. За словами одного з представників цього формування, вони начебто не хочуть іти у "м'ясорубку".

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Росіяни бідкаються про проблеми на фронті

Один з окупантів, який говорив від всіх солдатів на відео, розповів, що буцімто їх "спочатку було 150 осіб", а вже на кадрах – "залишки пацанів" після боїв на фронті. Росіянин також поскаржився, що на передову їм не постачали боєкомплект, продукти та воду.

Не вивозили трьохсотих, досі там гниють двохсоті. Віддають жахливі накази, які не варто було б виконувати. Ми взагалі вважаємо, що нас просто обнуляють,

– каже окупант.

Окупанти не хочуть воювати на фронті: дивіться відео

Крім цього, він поскаржився, що за 3 місяці загарбники зі "Шторму Z" ні разу не отримали жодних виплат. Наостанок він сказав, що їх знову відправляють у "м'ясорубку". Однак вони відмовляються йти виконувати бойові завдання та здаються.

Окупанти зі "Шторму Z" вже не вперше дезертують з фронту

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповідав, що окупанти з "Шторму Z" дезертували на Бахмутському напрямку. За його словами, це вже другий випадок, коли після першого бойового зіткнення в'язні із рот "Шторм Z" дезертують зі зброєю.

Також загарбники зі "Шторму Z" звернулися до ватажка найманців з ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина. Вони розкритикували його за те, що той скасував свій "марш справедливості" у Росії.

Крім цього, командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко розповів, що окупанти можуть покласти до 100 осіб за раз зі "Шторму Z". Зокрема, ці загони застосовують для "м’ясних штурмів" та не зважають на кількість втрат.

"Шторм-Z" – це низка підрозділів в окупаційних військах. Туди загарбники набирають злочинців зі своїх в'язниць. Таких бойовиків кидають на штурми та не дають їм відступати. За ними стежать загороджувальні загони.