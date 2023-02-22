Мотивації лікувати поранених більше немає: окупанти значно знизили зарплати медиків на Донбасі

Лікарі, медсестри та санітарки на тимчасово окупованих територіях майже рік працюють, не покладаючи рук, адже потік поранених, травмованих та хворих окупантів завдяки вправній роботі ЗСУ не зупиняється ані на мить. При цьому від перевантаження медиків, нестачі ліків та обладнання статистика виживання загарбників є вкрай низькою.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, саме через тотальний брак персоналу у лікарнях та шпиталях, які приймають російських військових, Кремлю й доводиться постійно вербувати російських медиків для роботи на тимчасово окупованих територіях. Спеціалістам з глибинок обіцяли подвійні зарплати, видачу квартир та набагато кращі умови, ніж вони мали на болотах.

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Зрозуміло, що роздача нерухомості кожному з таких медиків для Росії не становила ніякої проблеми, адже у кожному окупованому після 2014 року місті пустує безліч покинутого проукраїнським населення житла. Зовсім не складно Росії давався й перерахунок 30 – 60 тисяч рублів на місяць, бо медиків у так звані "ДНР" та "ЛНР" приїхало мало, а друкувальні верстати у російській столиці працюють без зупину.

Чекали на анексію, але отримали погіршення

Втім, попри велике бажання нагнати у квазіреспубліки потрібну кількість персоналу для стабілізації роботи медичних закладів, багатьох бажаючих змінити барак на затишну квартирку в Донецьку чи Макіївці не знайшлося.

Судячи з усього, більшість російських лікарів розсудливо подумали про наслідки такого переїзду та дійшли висновків, що у разі успішного контрнаступу ЗСУ їх шанси зустрітися з українськими правоохоронцями є занадто високими. Та й взагалі медпрацівникам не сподобалася ідея опинитися у зоні бойових дій, займатися відрізанням рук та ніг та отримувати при цьому 700 – 800 доларів зарплати за офіційним курсом.

Звісно, знайшлийся й ті, хто зголосилися вирушити на окуповані території, однак загалом російським солдатам краще від цього не стало. Через величезну кількість поранених в усіх лікарнях, які приймають "трьохсотих" із фронтів, тисячі окупантів все одно були вимушені помирати без отримання необхідної допомоги.

Крім того, російські медики-гастролери не зовсім і прижилися у місцевих колективах. Адже жителі на окупованих територіях ледве виживають із відверто жебрацькими зарплатами, тоді як їх "зальотні" колеги отримали можливість жити на широку ногу. То ж між місцевими та заїжджими медиками нерідко траплялися конфлікти на цьому ґрунті.

Санітарки, медсестри та лікарі, яким на окупованому Донбасі платили по 7 – 15 тисяч рублів, майже увесь 2022 рік скаржилися на вкрай маленькі зарплати, погіршення життя через зріст цін, а також неможливість нормально відпочити. Багатьом хірургам, травматологам та анестезіологам доводилося відпрацьовувати зміни по кілька діб поспіль, а про відпустку їм навіть заборонили мріяти.

Зрозуміло, що при цьому втекти з окупованих територій росіяни медикам дуже часто фізично забороняли, бо без деяких фахівців міг би зникнути сенс роботи цілих відділень.

То ж коли Путін оголосив про анексію існуючих лише в його уяві "республік", донецькі та луганські медики у своїй більшості просто ошаленіли від радості. Адже "приєднання" до Росії у їх очікуваннях означав перехід на рівень зарплат як у Росії, а деякі й взагалі думали, що відтепер кордони відкриються, і вони зможуть втекти в якийсь умовний Санкт-Петербург. Але не сталося як гадалося, бо "русский мир" – це завжди обман та приниження.

Місцевим обіцяли підвищення, але навпаки урізали виплати

Після гучного оголошення Путіним того, що окуповані ним території відтепер є "частиною Росії", для місцевих жителів практично нічого не змінилося. Загарбники не просто не відкрили кордони, але навіть посилили за ними контроль. Ціни на продукти продовжили зростати і стали навіть більшими за московські. Крім того, на окупованих частинах Донбасу підняли тарифи на комунальні послуги, а от проіндексувати зарплати обіцяли лише на початку 2023 року.

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Втім, оскільки російському бюджету стало зле, а квазіреспубліки перетворилися для Москви на величезний тягар, фінансування всіх бюджетників у Кремлі вирішили покласти на представників місцевої "влади". Мовляв, якщо раніше годували всю Україну, ласкаво просимо на самозабезпечення. Зрозуміло, що подібні реформи для багатьох місцевих жителів, які працюють на "держслужбі", означали ще більше погіршення життя. Адже ніяких коштів на те, щоб навіть просто виплатити всі зарплати людям, немає.

То ж почалися махінації. Згідно зі звітами та розповідями по телебаченню, донецьким медикам у січні буцімто нарахували сумарно понад 5 мільйонів рублів надбавок, однак ніхто з лікарів та медсестер не отримав жодної додаткової копійки. Ба більше, зарплати за перший місяць 2023 року медики отримали значно нижчі, ніж зазвичай, бо з невідомих причин їм перерахували лише оклади, а всі звичні надбавки поскасовували без попереджень. При цьому виплати для заїжджих лікарів взагалі ніяк не змінилися.

Звісно, ця ситуація неабияк демотивувала медиків, через що деякі з них почали менш відповідально ставитися до лікування російських військових.