Окупанти знищили найбільший ринок Східної Європи: "Барабашово" в Харкові більше немає

Російські окупаційні війська жорстко обстріляли харківський ринок "Барабашово". Внаслідок цього сталася пожежа, а найбільший ринок Східної Європи за добу перетворився на згарище.

Згодом у місцевих спільнотах оприлюднили багато фото та відео звідти. На них помітно, що справді місця роботи тисяч людей більше не існує. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації у соцмережах.

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Ринок гасили протягом кількох днів

Про те, що внаслідок обстрілу "Градами" загорівся ринок, повідомили ще 17 березня. Тоді практично все місто огорнулося густим димом і смогом.

Від величезного ринку залишилося згарище: дивіться відео



На місце негайно прибули десятки автомобілів рятувальників, проте тоді полум'я вже охопило площу понад 7 гектарів. Тому вогнеборці, попри значні зусилля, нічого не могли зробити.

Пожежа "Барабашово" та її наслідки / Фото телеграму "Харьков LIVE"

Також під час гасіння окупанти проявили новий рівень цинізму. Вони знову почали обстрілювати "Барабашово", коли там працювали рятувальники. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше 2 рятувальники.

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Лише наступного дня мер міста Ігор Терехов повідомив, що пожежу локалізували. Та, хоч і поширення вогню зупинили, його ще день не могли повністю приборкати.

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