Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ

Російські окупаційні війська знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ – одну з найбільших на Україні теплоелектроцентралей.

Про це повідомили у пресслужбу Енергоатому.

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У результаті бойових дій в Луганській області практично повністю зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ,

– мовиться у повідомленні Енергоатому.

Що відомо Сєвєродонецьку ТЕЦ