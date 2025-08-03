Окупанти знову атакували Херсон авіацією: є влучання в районі мосту
- Російські сили знову обстріляли Херсон з авіації, влучивши в районі мосту 3 серпня, продовжуючи атаки з попереднього дня.
- Інформація про постраждалих та рівень пошкоджень ще уточнюється.
Російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Ворог ударив по місту з авіації.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Прокудіна.
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Які наслідки ворожої атаки?
Ворог знову атакував Херсон зранку 3 серпня після ударів по мосту день тому.
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що, за попередніми даними, є влучання в районі мосту внаслідок атаки ворога.
За його словами, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.
День тому, 2 серпня, окупанти атакували Херсон двома авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.
Інформація щодо постраждалих не надходила, але російський удар понівечив 3 приватні будинки та багатоповерхівку. Серйозно постраждав й міст.
Також росіяни пошкодили газогін, тому деякий час Корабел буде без газопостачання. Водночас, за словами Прокудіна, українські захисники контролюють ситуацію в регіоні.