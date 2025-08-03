Російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Ворог ударив по місту з авіації.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Прокудіна.

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Які наслідки ворожої атаки?

Ворог знову атакував Херсон зранку 3 серпня після ударів по мосту день тому.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що, за попередніми даними, є влучання в районі мосту внаслідок атаки ворога.

За його словами, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

День тому, 2 серпня, окупанти атакували Херсон двома авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.

Інформація щодо постраждалих не надходила, але російський удар понівечив 3 приватні будинки та багатоповерхівку. Серйозно постраждав й міст.

Також росіяни пошкодили газогін, тому деякий час Корабел буде без газопостачання. Водночас, за словами Прокудіна, українські захисники контролюють ситуацію в регіоні.