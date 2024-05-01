В Харкові пролунали вибухи: повідомляють про приліт у приватний будинок

Зранку 1 травня в Харкові пролунав вибух. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

О 10:19 в Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

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В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102,

– повідомили в поліції.

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Вибух підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов.

У місті було чути вибух, є загроза повторних прильотів. Будьте обережні,

– написав він.

Мер міста повідомив, що влучання сталось у приватний будинок.

За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань – йде уточнення,

– додав Терехов.

Згодом стало відомо, що при детальному огляді місця прильоту виявили пошкодження десяти приватних домогосподарств. Міський голова додав, що наразі загиблих та постраждалих немає.

Пошкоджена цивільна інфраструктура

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста.

Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих. Інформація оновлюється,

– написав він.

Також о 10:30 було три ворожих удари КАБами між селами Липці та Веселе. Попередньо без травмованих.

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