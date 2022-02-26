Окупанти знову обстріляли Охтирку, снаряди влучили у житловий масив
26 лютого 2022 , 17:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Цаплієнка
Окупанти знову здійснили обстріл Охтирки. Ворог цілить не лише в інфраструктурні об'єкти, а й житлові масиви.
Російські окупанти продовжують обстріл українських міст. У багатьох містах оголошено повітряну тривогу, цивільних просять не покидати укриття без відповідного сигналу.
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Обстріл Охтирки, влучання у житловий масив
Міський голова Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що російська артилерія здійснила обстріл міста. Снаряди влучили у житловий масив.
Відбулися обстріли міста Охтирка. Снаряди влучили у житловий масив на Дачному,
– сказав він.
Раніше Кузьменко повідомляв, що Охтирка не здасться, хоча ворог потужно обстрілює місто.
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