Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську з артилерії

Проросійські бойовики в черговий раз здійснили обстріл Станиці Луганської. 3 грудня під ворожий вогонь потрапив один з районів, де розташована залізнична станція Кіндрашевська – Нова.

Очевидцями обстрілу стали місцеві жителі. Вони кажуть: цілили у той самий район, що й минулого разу.

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Окупанти б'ють по інфраструктурі

Приблизно о 15:15. Зараз уже знеструмлена станція Кіндрашівська-Нова. Прицільно б'ють по інфраструктурі,

– розповіли жителі Станиці.

Тим часом, пишуть ЗМІ, за інформацією жителів околиць Луганська, у напрямку Станиці проїхала автоколона. На ній були гармати великого калібру.

Вже після цього і почали лунати вибухи – з району селища Веселеньке.Після цього колона повернулась у напрямку Луганська.

Під час попереднього обстрілу зруйнували електромережі

Місцеві жителі кажуть, що 29 листопада по Станиці вже гатили – з Зеленого Гаю. Це традиційна тактика окупантів.

Під час попереднього обстрілу Станиці Луганської було зруйновано електричні мережі. Без електроенергії залишились понад 1000 місцевих абонентів – не лише у Станиці, а й в сусідньому Малиновому.

Дивіться на карті, де розташована Станиця Луганська:

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3 грудня внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі отримав поранення український військовий.

Стан пораненого медики оцінюють, як задовільний.

Лише за день ворог атакував наші позиції 6 разів.

Тричі бойовики використали озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

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