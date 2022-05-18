Окупанти знову обстріляли Сумщину з території Росії
Росіяни цинічно обстрілюють українські міста з території Росії. На цей раз ворог вдарив по Сумщині артилерією. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади.
Наразі втрати та руйнування уточнюються. Артилерійський вогонь Сумській області тривав ще з вечора минулої доби. Таку інформацію розповіли в Офісі Президента, повідомляє 24 канал.
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Росіяни використали реактивну систему залпового вогню "Град", щоб завдати удар по українських містах. Ба більше, ворог ницо обстріляв цивільну інфраструктуру з боку російського населеного пункту Понури.
За даними Державної прикордонної служби України, приватне помешкання в одному з населених пунктів Великописарівської територіальної громади зазнало суттєвих пошкоджень внаслідок артилерійського обстрілу.
Вигляд житлового будинку після обстрілу росіянами / фото ДПСУ
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про обстріл регіону. За його словами, сьогодні о пів на шосту ранку противник з території ворожої Росії обстріляли село Дмитрівка Охтирського району. На щастя, постраждалих немає, проте окупанти влучили у приватний будинок мирних жителів.
Він також зазначив, що наші війська відбили атаку ворога вогнем у відповідь та зауважив, що з української сторони постраждалих немає.
Російські війська нещадно гатять по Сумській області
- Територія Сумської області продовжує бути піл прицілом у ворога. Тільки протягом 17 травня зафіксовано понад 70 вибухів. Найбільше прильотів зафіксували в Есмані, в напрямку Бояро-Лежачі та в районі населеного пункту Сопич.
- У зведенні Генштабу 17 квітня повідомли, про в районі населеного пункту Білокопитове Сумської області противник здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.
- 7 травня окупанти завдали ракетного удару по території Миропільської та Хотінської громад. Ці селища розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. Внаслідок авіаудару один прикордонник отримав поранення.
- Російські війська завдали ракетного удару по Шосткинському району. За словами ДПСУ, на відстані приблизно трьох кілометрів від державного кордону було зафіксовано 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з Росії.
- Вранці 12 травня окупанти завдали артилерійський удар по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської громади. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа. До того ж пошкоджені приватні помешкання.