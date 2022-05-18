Окупанти знову обстріляли Сумщину з території Росії

Росіяни цинічно обстрілюють українські міста з території Росії. На цей раз ворог вдарив по Сумщині артилерією. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади.

Наразі втрати та руйнування уточнюються. Артилерійський вогонь Сумській області тривав ще з вечора минулої доби. Таку інформацію розповіли в Офісі Президента, повідомляє 24 канал.

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Росіяни використали реактивну систему залпового вогню "Град", щоб завдати удар по українських містах. Ба більше, ворог ницо обстріляв цивільну інфраструктуру з боку російського населеного пункту Понури.

За даними Державної прикордонної служби України, приватне помешкання в одному з населених пунктів Великописарівської територіальної громади зазнало суттєвих пошкоджень внаслідок артилерійського обстрілу.

Вигляд житлового будинку після обстрілу росіянами / фото ДПСУ

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про обстріл регіону. За його словами, сьогодні о пів на шосту ранку противник з території ворожої Росії обстріляли село Дмитрівка Охтирського району. На щастя, постраждалих немає, проте окупанти влучили у приватний будинок мирних жителів.

Він також зазначив, що наші війська відбили атаку ворога вогнем у відповідь та зауважив, що з української сторони постраждалих немає.

Російські війська нещадно гатять по Сумській області

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