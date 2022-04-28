Окупанти знову вдарили по Миколаївщині: Кім показав жахливі наслідки обстрілу комбінату

Російські окупанти вкотре вдарили по Миколаївщині. Віталій Кім оприлюднив кадри із жахливими наслідками обстрілу комбінату.

Жодних деталей очільник Миколаївської ОДА не розкрив. Лише зауважив, що росіяни вдарили по будівельному комбінату.

Зауважте ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Півдні: ліквідовані майже 50 росіян і 14 їхніх машин

Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області,

– підписав кадри Кім.

Окупанти вдарили по будівельному комбінату: дивіться відео з телеграм-каналу Віталія Кіма

Як виглядає територія після ворожого удару: дивіться відео з телеграм-каналу Віталія Кіма

Окупанти вгатили "Смерчами" по місту

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 28 квітня російські окупанти завдали удару по Миколаєву з використанням системи "Смерч".

Загарбники пошкодили будинки, автівки та крамниці.

Касетні боєприпаси виявили на дитячих майданчиках. Інформацію про постраждалих наразі встановлюють.

Важливо – ЗСУ "вполювали" ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300: дивіться відео