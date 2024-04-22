Окупанти знову запускали "Шахеди": на Одещині працювала ППО

22 квітня 2024, 00:53
Читать новость на русском

У ніч на 21 квітня російські військові вкотре запустили на Україну "Шахеди". Окупанти атакували Одеську область.

По ворожих дронах працювала ППО. Що відомо про цю нічну атаку агресора, передає 24 Канал

Дивіться також Скільки "Кинджалів" випустила Росія по Україні з початку вторгнення: у ГУР назвали точні дані

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

01:57, 22 квітня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.

01:52, 22 квітня

Повітряні сили заявили про відбій загрози застосування ударних БпЛА.

01:52, 22 квітня

На Одещині відбій повітряної тривоги. 

01:37, 22 квітня

Моніторингові канали пишуть, що БпЛА "Supercam" прямує на Южне. Наразі над акваторією Чорного моря. 

01:32, 22 квітня

Моніторингові спільноти пишуть про дорозвідку в Одеській області. 

01:31, 22 квітня

Сирени також пролунали на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. У цих регіонах загроза балістики.

Де оголошено тривогу / Скриншот 24 Каналу

01:26, 22 квітня

Моніторингові канали пишуть, що кількість ворожих дронів різко зросла. Так, на Одещині щонайменше 14 "Шахедів". Пишуть, що БпЛА прямують у бік Затоки й Маяк.

Приблизно 4 над акваторією Чорного моря.

01:25, 22 квітня

Повітряні сили повідомили  про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошена повітряна тривога.

01:18, 22 квітня

За даними моніторів, 1 "Шахед" у напрямку Одеського району Одещини.

Ще 4 дрони з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
 

01:07, 22 квітня

ЗМІ повідомляють про вибухи на Одещині. Зазначають, що в області працює ППО.

00:50, 22 квітня

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині повітряна тривога.

00:44, 22 квітня

Повітряні сили повідомили, що  декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області.

00:40, 22 квітня

Монітори пишуть, що на Одесу летять 4 групи.

00:30, 22 квітня

Монітори написали, що є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.

Автор: Юлія Муріна