Окупанти знову запускали "Шахеди": на Одещині працювала ППО

У ніч на 21 квітня російські військові вкотре запустили на Україну "Шахеди". Окупанти атакували Одеську область.

По ворожих дронах працювала ППО. Що відомо про цю нічну атаку агресора, передає 24 Канал.

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Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі