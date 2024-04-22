Окупанти знову запускали "Шахеди": на Одещині працювала ППО
У ніч на 21 квітня російські військові вкотре запустили на Україну "Шахеди". Окупанти атакували Одеську область.
По ворожих дронах працювала ППО. Що відомо про цю нічну атаку агресора, передає 24 Канал.
Дивіться також Скільки "Кинджалів" випустила Росія по Україні з початку вторгнення: у ГУР назвали точні даніЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях. Повітряні сили заявили про відбій загрози застосування ударних БпЛА. На Одещині відбій повітряної тривоги. Моніторингові канали пишуть, що БпЛА "Supercam" прямує на Южне. Наразі над акваторією Чорного моря. Моніторингові спільноти пишуть про дорозвідку в Одеській області. Моніторингові канали пишуть, що кількість ворожих дронів різко зросла. Так, на Одещині щонайменше 14 "Шахедів". Пишуть, що БпЛА прямують у бік Затоки й Маяк. Приблизно 4 над акваторією Чорного моря. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошена повітряна тривога. За даними моніторів, 1 "Шахед" у напрямку Одеського району Одещини. Ще 4 дрони з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини. ЗМІ повідомляють про вибухи на Одещині. Зазначають, що в області працює ППО. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області. Монітори пишуть, що на Одесу летять 4 групи. Монітори написали, що є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.
Повітряні сили заявили про відбій загрози застосування ударних БпЛА.
На Одещині відбій повітряної тривоги.
Моніторингові канали пишуть, що БпЛА "Supercam" прямує на Южне. Наразі над акваторією Чорного моря.
Моніторингові спільноти пишуть про дорозвідку в Одеській області.
Моніторингові канали пишуть, що кількість ворожих дронів різко зросла. Так, на Одещині щонайменше 14 "Шахедів". Пишуть, що БпЛА прямують у бік Затоки й Маяк.
Приблизно 4 над акваторією Чорного моря.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошена повітряна тривога.
За даними моніторів, 1 "Шахед" у напрямку Одеського району Одещини.
Ще 4 дрони з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
ЗМІ повідомляють про вибухи на Одещині. Зазначають, що в області працює ППО.
Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині повітряна тривога.
Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області.
Монітори пишуть, що на Одесу летять 4 групи.
Монітори написали, що є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.