Окупанти зводять позиції прямо на КПП "Погар" на кордоні з Україною

Триває дев'яностий день повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються укріплювати кордон у двох своїх областях.

Про це розповіли 24 травня у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що на Сіверському напрямку росіяни посилюють прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

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Окупанти намагаються завадити просуванню українських захисників.

"Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області", – повідомили у Генштабі.