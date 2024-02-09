Звозять Росгвардію: до чого готуються окупанти на лівобережжі Дніпра

Росіяни готуються до так званих президентських "виборів", які мають пройти вже у березні цього року. Вони завезли ще більше росгвардійців на тимчасово окуповані території начебто для "забезпечення громадського порядку", але насправді причина інша.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він пояснив, що російські силовики – інструмент тиску на українців та фізичного впливу.

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Що відбувається на окупованих територіях

Росіяни продовжують чинити свавілля. За словами Соболевського, так звана військова поліція примушує українських чоловіків ставати на військовий облік, організовує рейди по населених пунктах і просто вдирається до будинків цивільних, перевіряючи все до кожного смартфона.

"Щодо кількості злочинів, на жаль, там їх дуже багато. Особливо проти життя та здоров'я наших людей", – відзначив він.

Також росгвардійці охороняють так званих політтехнологів та "активістів", яких звезли до окупованих населених пунктів напередодні виборів. Росіяни готують так звані виборчі комісії, але готуються знову ходити разом з озброєними військовими по будинках і змушувати голосувати.

"Єдиний, скажімо так, референдум, який справді можна там провести і його проводитимуть ЗСУ – звільнення наших земель, людей від російської нечисті. Вони хай референдуми в Ростовській області проводять стосовно чого завгодно, на нашій території діють наші закони, наша конституція, ніяких референдумів там, не може бути. На початку повномасштабного вторгнення наша обласна рада приймала звернення про невизнання будь-яких референдумів", – сказав Соболевський.

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