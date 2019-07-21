Окупанти дотримуються режиму тиші: жодного обстрілу від початку доби

Від початку поточної доби на окупованому Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу. Таким чином, сторони дотримуються домовленості про припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня.

Про режим тиші на безстроковий термін в Донецькій і Луганській областях домовилися 17 липня на засіданні в Мінську.

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Тоді сторони також домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69, тобто Україна віддасть 208 засуджених та отримає 69 громадян, яких незаконно утримують на окупованому Донбасі. Щоправда, це не стосується політв'язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.

Однак сьогодні близько 8:25 ранку поблизу Щастя на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися на смерть двоє українських воїнів, також ще двоє зазнали поранень. Боєприпас встановила диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Детальніше – читайте за посиланням.



Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

Як це було: Українські військові голосували після обстрілу бойовиками

Яка ситуація на окупованому Донбасі від початку режиму тиші: дивіться відео