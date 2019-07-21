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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Окупанти дотримуються режиму тиші: жодного обстрілу від початку доби

      611 Читать новость на русском
      На окупованому Донбасі не було обстрілів
      На окупованому Донбасі не було обстрілів / radiosvoboda.org

      Від початку поточної доби на окупованому Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу. Таким чином, сторони дотримуються домовленості про припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня.

      Про режим тиші на безстроковий термін в Донецькій і Луганській областях домовилися 17 липня на засіданні в Мінську.

      Важливо: На Донбасі у день виборів на пункті пропуску "Майорське" знайшли вибухонебезпечні снаряди

      Тоді сторони також домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69, тобто Україна віддасть 208 засуджених та отримає 69 громадян, яких незаконно утримують на окупованому Донбасі. Щоправда, це не стосується політв'язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.

      Однак сьогодні близько 8:25 ранку поблизу Щастя на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися на смерть двоє українських воїнів, також ще двоє зазнали поранень. Боєприпас встановила диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Детальніше – читайте за посиланням.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      Як це було: Українські військові голосували після обстрілу бойовиками

      Яка ситуація на окупованому Донбасі від початку режиму тиші: дивіться відео

       

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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