Окупанти були в Золотому на позиції ЗСУ, на полігон стягнули "Гради", – ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російських бойовиків, які зайшли на колишні позиції ЗСУ біля Золотого на Луганщині. Найманці почали стягувати важке озброєння і розмістили біля лінії розмежування 12 "Градів".

Окупанти були у Золотому

Неподалік від блокпосту окупантів, південніше ділянки лінії розведення, спостерігачі побачили російських найманців. Вони перебували в районі населеного пункту Золоте, що підконтрольне Україні.

Раніше ОБСЄ виявила десятки вагонів з невідомим вантажем на окупованому кордоні України

Спостерігачі побачили у Золотому 5 членів збройних формувань. Вони мали нарукавні пов'язки з написом СЦКК (Спільний центр контролю і координації). 2 з бойовиків пройшли вглиб ділянки до місця приблизно за 350 метрів, а потім повернулися.

Увечері 17 квітня в межах цієї ділянки розведення безпілотник ОБСЄ зафіксував 3 осіб на колишній позиції Збройних сил України. Це приблизно за 800 метрів від шляхопроводу над залізничними коліями. Наступного дня там же зафіксували 2 осіб).

Розведення військ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня 2019 року та офіційно завершилося 2 листопада . Тоді ОБСЄ отримала відповідні повідомлення від обох сторін.

У ніч із 17 на 18 квітня, а також увечері 18 квітня в межах ділянки розведення спостерегли 2 осіб на колишній позиції українських збройних формувань.

"Гради" на кордоні

Безпілотники місії зафіксували важке озброєння біля кордонів. Спостерігачі виявили зокрема 12 реактивних систем залпового вогню. По 6 таких систем спостерегли біля Каютиного і Чорнухиного.

Вони розміщенні із порушенням умов на лінії відведення.



Де бойовики розмістили "Гради" / Скриншот

Крім того, бойовики перегнали на полігон:

42 танки,

2 зенітні установки,

18 бойових розвідувально-дозорних машин,

бронетранспортер,

5 бойових машин піхоти.

Раніше вони були заховані окупантами між житлових будинків. Місія ОБСЄ у звіті подає детальну адресу, де саме зафіксували кожну з одиниць цього важкого озброєння.

16 квітня за межами ділянки розведення в районі Петрівського, спостерігачі вперше зафіксували 80 протитанкових мін, установлених у полі неподалік житлового району.

Які ще порушення зафіксувала місія ОБСЄ