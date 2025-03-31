Страх перед командирами сильніший за смерть: окупанти перебувають у важкому психологічному стані

В російській армії панує важка атмосфера. Військові залякані своїм командуванням, а їх мотивація – заробити більше грошей.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наголосивши, що росіяни поводять себе на полі бою неадекватно. Також, за даними російських телеграм-каналів, окупанти перебувають на фронті під впливом синтетичних наркотиків, які їм нібито видають як заспокійливе – для боротьби зі стресом.

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Перебувають в прострації

Нарожний наголосив, що препарат, під яким окупанти йшли в атаку, відомий ще з часів Другої світової війни. Це – первітин, один з підвидів амфетамінів. Проте якщо певні препарати використовуються в російській армії, то не під час бойових дій, а після – щоб розслабитись.

Всі факти про те, що російські військові стріляються, неадекватно поводяться, є свідченням того, що вони забиті. Окупанти більше бояться своїх командирів, які їх піддають тортурам, б'ють, травлять голодом, не дають спати тощо, ніж загинути під ударами української артилерії, дронів чи від кулі снайперів,

– зауважив військовий експерт.

Багато відео, за його словами, публікується в інтернеті, на яких, наприклад, російський військовий, перебуваючи в прострації, дивиться, як на нього летить дрон, і нічого не робить – не тікає, не падає, не ховається, а просто чекає на смерть.

Йому повернутися назад з цього завдання, набагато страшніше, ніж загинути на полі бою,

– сказав Павло Нарожний.

Тому, на думку військового експерта, стан окупантів пов'язаний не з дією якихось речовин, а з тортурами, побиттям, яким їх піддають.

До слова. Російський телеграм-канал повідомив, що військові російської армії отримали доступ до наркотичних речовин, через які вони або мають важку інтоксикацію, або навіть гинуть. Нібито багато жертв через це є в Курській області. За інформацією пабліків, наркотик за структурою нагадує жувальну гумку та викликає сильні галюцинації.

Зазначимо, що за словами командира екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрія Отченаш, російські полонені розповідають про жахливе ставлення до них боку командування.

Зокрема, він зазначив, що в Росії людям погрожують відправити за ґрати, якщо вони не підуть на війну. Також воювати йдуть, щоб заробити гроші, а коли потрапляють на фронт, то командири ставлять їх перед вибором – або йти штурмувати, або розстріл на місці.