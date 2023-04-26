Важка техніка їхала 15 годин поспіль: жителі Київщини згадують окупацію ЧАЕС росіянами

Російська армія, яка на 36 днів окупувала зону відчуження, погрожувала світові новою ядерною катастрофою. На щастя, трагедії вдалося уникнути.

Ексклюзивні кадри до річниці Чорнобильської трагедії опублікував проєкт "Український Свідок". На відео працівники зони відчуження з першими емоціями після звільнення від окупантів.

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Матеріал було знято на початку квітня 2022 року, щойно російську армію вигнали з Київщини. "Український Свідок" вирішив опублікувати його до річниці Чорнобильської трагедії. Адже, на щастя, рік тому не сталося нової ядерної катастрофи. Співробітники ЧАЕС навіть під дулами автоматів – продовжили виконувати свої обов’язки.

Грабежі та переслідування АТОвців

Під час свого "хазяйнування" російські солдати грабували довколишні села, вивозячи з будинків все, що тільки можна: холодильники, стільці і навіть килими. Перші кілька днів, як розказали тутешні, окупанти почувались дуже самовпевнено.

Солдати рискали всюди та шукали колишніх учасників АТО: прямо на дорозі роздягали до спіднього, перевіряли татуювання, шрами та сліди від бронежилетів на плечах.

Місцевий єгер на ім’я Василь розповів про літаки, які заходили в український повітряний простір з боку Білорусі.

Вони пускали ракети, які потім долітали до Києва. Відразу розвертались і летіли назад». А жителька одного із сусідніх сіл розповіла, що важка техніка росіян безперервно їхала повз її будинок упродовж п’ятнадцяти годин,

– каже Василь.

Розповіді людей після деокупації: відео "Українського свідка"

Знімальна група на чолі із засновником проєкту Віталієм Дейнегою заїхали до Страхолісся. Це село неподалік Чорнобиля. Населений пункт більш-менш вцілів під час окупації, оскільки розташований трохи вбік від дороги, якою окупанти йшли на столицю. Але мародери дісталися і сюди.

Стояла нова техніка, на яку ще навіть документи не отримали, — обурюється місцевий житель на ім’я Володимир. – У Чорнобилі немає жодної будівлі, яку б вони не пограбували. Вони вкрали навіть забруднені радіацією КРАЗи.

Після російських солдатів з узбіччя зникли дорожні знаки, а з дороги — свіжа розмітка. Про мародерство росіян під час окупації розповів також заступник голови державного агентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук.

"Стан офісів та підприємств такий: кожна будівля пережила мародерство. Офіс агентства також розграбовано, зайти в нього можна тільки через чорний хід, бо парадний ще не перевірено на наявність мін", – зазначив Шевчук.

Окупанти готували теракти

Окупацію АЕС згадує провідний інженер служби фізичного захисту. Каже, росіяни були у повному спорядженні, колоною з БМП та броньованими вантажівками, БТРами та танками Т-72.

Це було повноцінне захоплення,

— згадує чоловік російську окупацію Чорнобиля.

Російські солдати залишали зону відчуження, на тралах вивозячи власну побиту техніку та вкрадені українські сільгоспмашини разом із легковиками місцевих жителів. Відступаючи, вони забрали у полон нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Частина з них вже повернулась додому під час кількох обмінів восени та взимку. Але значна кількість захисників електростанції все ще у полоні — ймовірно, на території росії.

У березні минулого року українська розвідка повідомляла, що окупаційні війська готують на території ЧАЕС теракти. На щастя, цього не сталося: жодних пошкоджень, які могли б становити радіаційну небезпеку, на території електростанції не виявили.

Чорнобильська АЕС перебувала під російською окупацією 36 днів. Російська армія поспіхом залишила зону відчуження ввечері 31 березня 2022 року.