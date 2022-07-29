Хто там залишився – не зрадники, а герої, – переселенець про людей, які досі в Херсоні

Кожен українець, який залишився в окупованому Херсоні пішов на героїчний крок. Тому в жодному разі не потрібно казати, що всі там нібито вже зрадники.

Такий заклик зробив Дмитро Сивак, мешканець Херсона, який був змушений покинути дім через війну. Переселенець розповів власну історію для проєкту 24 каналу СВОЇ.

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Закликав не робити висновків, коли ти не там

Дмитро акцентував на тому, що кожен з нас не може давати якісь поради людям, які перебувають на окупованих територіях. Адже будучи у Львові, чи в Польщі, чи взагалі у Канаді – значно легше продовжувати відстоювати проукраїнську позицію. А ось під дулами російських автоматів це значно складніше.

Давати якісь поради звідси – ми не маємо ні морального права, ні інформаційного. Ніякого права. Ті, хто там залишаються, не є зрадниками. Вони є героями. Треба ставитися до них, як до героїв. Так, є можливість – треба виїжджати. Але є ті, хто не мають можливості,

– сказав херсонець.

Чоловік зауважив, йому прикро за те, що дехто вважає теперішніх жителів Херсона зрадниками чи "сєпарами". "Ми повинні бути єдиними, Україна має бути єдина. І коли ми будемо єдині, тоді ми переможемо", – підсумував переселенець.

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