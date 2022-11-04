Окупанти в Херсоні влаштували катівню у підвалі: людей утримували тижням, щоб зійшли синяки

Росіяни тероризують українців в окупованому Херсоні. У захопленому місті "процвітав" підвал, в якому окупанти катували людей.

Переселенка з Херсона Анна повідомила, як працював підвал росіян в окупованому Херсоні. Жінка розповіла історію, як окупанти забрали її знайомих до підвалу, де катують людей.

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Окупанти утримують людей в неволі по 2 – 3 тижні

Вона зазначила, що у підвалах росіяни утримували людей по декілька тижнів і катують. При цьому загарбники годували людей, яких утримують, всього один раз на день.

У нас процвітав підвал. Людей тримали по 2 – 3 тижні. Перший тиждень їх катували. Далі тримали тільки для того, що зійшли синяки. Щоб по людині не було видно, що вона була у підвалі. При цьому годували тільки один раз в день,

– повідомила Анна моторошні деталі.

Що саме росіяни хотіли від людей – Анна не змогла відповісти. Водночас вона сказала, що на ринок не виходила з телефоном, адже окупанти могли зупинити й перевірити його.

"Якщо там бачили щось пов'язане з Україною, то відправляли у підвал", – сказала переселенка.

Жінка розповіла про свою подругу з Чорнобаївки, якій доводиться долати 3 блокпости, щоб добратися в Херсон. Під час проходження одного з блокпостів жінку ледь не забрали у підвал.

На підконтрольній Україні території у неї (подруги – 24 канал) є сестра. Вона собі в телеграмі поставила на заставку прапор України. Через цю картинку подругу ледь не забрали в підвал. Тому всі наші друзі, з якими ми переписувалися, повидаляли всі фото й лишили тільки ім'я, щоб не наражати нас на небезпеку,

– резюмувала Анна.

ЗСУ наступають на Херсон

Українські військові крок за крок звільняють від окупантів Херсонську область. Нещодавно наші воїни підняли прапор України над Малою Сейдименухою.

Також чи не щодня на окупованій території Херсонської області стається "бавовна". Зокрема, вночі 4 листопада росіяни невдало "покурили" в готелі біля Олешок. Також вибухи лунали на околицях Херсона.

Щодо окупантів, що російські елітні підрозділи продовжують діяти на правому березі Дніпра. Водночас росіяни намагаються закріплюватися на лівому березі.

Слід зазначити, що 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії. Також мешканці правобережжя Херсонщини повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах.

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