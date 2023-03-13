Невже вилізе з бункера: у Росії анонсували візит Путіна в тимчасово окупований Крим

Російські пропагандисти заявили, буцімто бункерний президент може відвідати тимчасово окупований Крим. Такий візит приурочений до 9 річниці анексії півострова.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал. Рупори Кремля зазначають, що кривавий диктатор наступного тижня відвідає з робочою поїздкою один із "російських регіонів".

Дивіться також Сезон в Криму цього року буде гарячим і дуже спекотним, – Подоляк

Оскільки наступного тижня виповнюється дев'ять років з моменту "возз'єднання" Росії та Криму, логічно припустити, що будуть і події, пов'язані з цією датою,

– пишуть ворожі пропагандисти.

Також, за даними росЗМІ, у головного загарбника – Путіна заплановані міжнародні контакти. Втім, офіційних повідомлень Кремля з приводу участі диктатора в заходах у тимчасово окупованому Криму не було.

До речі Перед Кримським мостом розтягнувся величезний затор на 3 кілометри

Зверніть увагу! Досить-таки сумнівно, що Владімір Путін наважиться вилізти зі свого бункера, ба більше, навідатися до півострова. Він часто навіть не може відвідати російське місто у глибокому тилу, а відправляє на заходи своїх двійників.



У державі-агресорці чудово розуміють, що звільнення Криму – лише питання часу, це обов'язково відбудеться. Тож серед місцевого населення вже поширюють рекомендації. У них розповідають, як вберегти життя під час бойових дій.