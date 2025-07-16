Ворог не може там утриматись, – Сили оборони Півдня спростували окупацію Малинівки на Запоріжжі

Напередодні в Інституті вивчення війни заявили про тактичний успіх росіян поблизу Гуляйполя та захоплення села Малинівка на Запоріжжі. Однак українські військові спростували окупацію населеного пункту.

Деталі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону від середи, 16 липня.

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Чи захопив противник Малинівку?

За геолокаційними даними ISW, оприлюдненими 14 липня, окупанти нещодавно захопили село Малинівка, що розташоване західніше від Гуляйполя. Російські підрозділи нібито активізували свої дії на напрямку ще на початку травня та змогли просунутися наприкінці червня.

Зрештою, ситуацію прокоментували в оперативному командуванні "Південь". Там підтвердили лише те, що на напрямку тривали жорстокі бої.

Захоплений якийсь населений пункт – це голосно сказано, тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є. Він намагається нас відсунути, щоб Сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але сам захопити та утримати їх не може,

– сказав Волошин.

За словами речника, росіяни намагалися атакувати, застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах. Наразі українські захисники контролюють вогнем знищені позиції й колишній населений пункт.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 липня, Генштаб ЗСУ відзвітував про одну зупинену ворожу атаку біля Малинівки на Гуляйпільському напрямку.