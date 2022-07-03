Останні два дні для окупантів справжнє пекло: мер підтвердив підрив моста біля Мелітополя

Ситуація в Мелітополі виходить з-під контролю ворога. Партизани влаштували росіянам кілька неприємних "сюрпризів".

У тимчасово окупованому Мелітополі партизанам вдалося завдати ворогу дуже болючих ударів. В росіян почалася істерика – всього лиш за два дні вони зазнали шалених втрат.

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Пекло для окупантів

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про підрив мосту на межі Мелітопольського та Токмацького району, через який окупанти возили зброю. Міст зараз взагалі не функціонує, ворог залишився без одного з основних каналів постачання на Бердянський та Донецький напрямки.

Останні два дні у Мелітополі для росіян справжнє пекло,

– сказав Федоров в ефірі національного телемарафону.

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Поблизу Мелітополя зійшов з рейок бронепоїзд окупантів, яким вони перевозили бронетехніку. Вони почали кричати про "теракт" та брехати про те, що насправді везли продовольство.

Потім ЗСУ вдалося завдати потужного удару по позиціях ворога поблизу аеродрому. Загалом наші воїни запустили по ворогу понад 30 боєприпасів. Усі вони влучили у військову базу російських окупантів.

Росіяни так бояться партизанів, що почали виловлювати всіх чоловіків просто на вулиці. Також є припущення, що вони зібралися проводити примусову мобілізацію.

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