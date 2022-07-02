Україна зможе відновити зв'язок на окупованих територіях тільки після їх деокупації

Росіяни на тимчасово окупованих територіях роблять все, що їм заманеться. Нашим людям там відключили український зв'язок.

Таким чином вони хочуть, щоб українці там були відрізані від правдивої інформації. Але наші люди все одно не вірять російськи окупантам і чекають на звільнення, яке обов'язково відбудеться.

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Коли зможуть повернути зв'язок

​​За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, зв'язок на тимчасово окупованих територіях відновлять після їх звільнення. Він пообіцяв, що це буде швидко. Після звільнення, в основних містах зв'язок має запрацювати протягом місяця-двох, у решті місць населених пунктів – до пів року.

Щиголь пояснив, що українські оператори самі заблокували власне обладнання. Тому російським окупантам треба завозити надзвичайно велику кількість свого. Якщо врахувати санкції, то в Росії його не так багато.

Їм потрібно знімати обладнання, що працює в якихось віддалених регіонах Росії, везти його в Україну, встановлювати, налаштовувати. Те саме стосується й оптоволоконного кабелю, який росіяни затягли з Криму до Херсона. Кабель також не дуже стабільно працює завдяки роботі українських спецслужб і розвідки, які періодично його виводять з ладу,

– пояснив Щиголь.

Але це не єдина проблема з цим у росіян. Адже за кілька місяців через санкції у них також виникне проблема, як випустити та прошити SIM-картки під російських операторів. Їх постачання також під санкціями.

Блокада українських окупованих територій

Саме відключення зв'язку та руйнування техніки українських операторів на тимчасово окупованих територіях є одним з елементів блокади. Ворог сподівається, що ізоляція та страх зламають опір нашого героїчного народу. Президент Володимир Зеленський розповідав, що крім зв'язку, росіяни також блокують виїзд українців на підконтрольну нашій державі територію. Не хочуть, щоб ті дізнались правду від українських ЗМІ.

Наприклад, наприкінці травня росіяни відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Мешканці залишалися без зв'язку 3 дні. Тоді його вдалося відновити на трохи. Але зараз його знову нема, або ж може з'явитися на кілька хвилин і зникнути.

Та зв'язок для людей – не єдиний, який російські окупанти глушать. Зокрема, у МАГАТЕ зник віддалений зв'язок із системами на Запорізькій атомній електростанції. Ця АЕС вже 4 місяці перебуває під контролем російських окупантів. Це трапилося вже не вперше. Зокрема, один такий інцидент був вже менше ніж місяць тому.

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