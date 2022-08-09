путін планує підірвати ЗАЕС, – Піонтковський пояснив, чого чекати

путін розуміє, якщо він застосує у війні з Україною ядерну зброю, Захід миттєво нанесе руйнівні удари по росії. Тому він планує ядерну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зауважив, що путін, можливими провокаціями на ЗАЕС, може вийти з ситуації щодо неможливості застосування ядерної зброї.

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путін планує підірвати ЗАЕС і звинуватити Україну

Піонтковський зазначає, що в планах у путіна – ядерна провокація на ЗАЕС і перекладання відповідальності за це на Україну. Подібні речі росіяни роблять уже не вперше.

путін планує підірвати Запорізьку АЕС і звинуватити Україну, що це українці. Повторити той же прийом, що і з табором військовополонених. І той же прийом, завдяки якому він прийшов до влади,

– зазначив публіцист.

Піонтковський нагадав, що тоді путін підірвав кілька будинків, звинуватив у цьому чеченців і розпочав війну. Також, за його словами, провокації на ЗАЕС – найнебезпечніше до чого зараз може вдатись кремль. Тому українській і світовій дипломатії необхідно негайно активізуватись, аби туди якнайшвидше відправились інспектори МАГАТЕ.

Ядерний удар від путіна малоймовірний

Публіцист також наголосив, що ядерний удар від путіна малоймовірний. Адже він розуміє, якою буде відповідь Заходу. Але це, навпаки, підштовхує путіна саме до провокації на ЗАЕС.

"Його безсильна лють, неможливість безкарного ядерного удару по Україні чи по Європі, вони можуть його підштовхнути до ось такої провокації – влаштувати вибух на ЗАЕС, зваливши це на Україну", – додав Піонтковський.

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