Окупаційну "суддю" судитимуть за незаконну депортацію українців з Криму

Прокуратура Криму направила обвинувальний акт до суду – щодо судді Армянського міського суду. Служительці Феміди інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 12 років. Після 2014 року обвинувачена перейшла на службу до держави-окупанта.

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Суддя реалізовувала політику Росії

Після цього суддя реалізовувала політику Росії. Мовилось про витіснення незгідних з окупаційним режимом громадян України.

Так звана "служителька Феміди" ухвалила рішення про видворення з території півострова 33 українців. Мовляв, у них не було необхідних дозвільних документів.

Що порушила суддя:

норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Конвенцію про захист цивільного населення під час війни,

статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів .

Жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації не потрібні українцям, аби проживати на території Криму. Цього

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У Раді розслідуватимуть причини окупації Криму: коротко

1 лютого у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме причини окупації півострова.

Робота над формуванням ТСК тривала 2 роки.

До складу тимчасової слідчої комісії увійшли представники "Слуги народу", "Батьківщини" та ОПЗЖ.

Термін повноважень – 1 рік.

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