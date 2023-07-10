Росіяни готують показову депортацію українців з Генічеська: яка мета цих дій окупантів

На окупованій частині Херсонщини ситуація залишається складною. Зокрема, російські загарбники готують показову депортацію населення, щоб залякати незгодних.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, окупанти тиснуть на людей, щоб ті отримали російські паспорти.

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"Окупанти почали готувати перші експериментальні списки людей, яких депортуватимуть. Про це вони оголосили вже в Генічеському районі", – зазначив Хлань.

У такий спосіб росіяни намагаються залякати мешканців і змусити їх отримати російські паспорти.

Гумдопомога за російський паспорт

Люди на окупованій Херсонщині опинились у безвиході. Роботи немає, тому живуть лише завдяки вирощеному на городі.

Росіяни надають гуманітарну допомогу сумнівної якості, але є нюанс. Щоб її отримати, потрібен російський паспорт.

Зверніть увагу! Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що громадяни України на окупованих територіях можуть брати російський паспорт. Адже в цьому випадку мовиться про збереження життя.

За його словами, Київ має надалі не визнавати ці російські паспорти, бо їх видають під прямим фізичним тиском.

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