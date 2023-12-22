Пафосних "міністерств" уже немає: як поводяться колаборанти на Херсонщині

Росіяни посилюють охорону колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на лівобережжі Херсонщини вони навіть змушені ховатися та приховувати місце розташування своїх так званих "адміністрацій".

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що колаборанти не можуть вільно пересуватися. Вони бояться обстрілів, тому часто прикривають цивільними.

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Уже говорять не так пафосно

Колаборанти відкрили свої приймальні, але постійних офісів для окупаційних адміністрацій немає. Наприклад, паспортні столи вони розміщують на перших поверхах багатоповерхівок для того, щоб туди не прилетіла ракета. Так намагаються прикритися цивільними людьми.

Уже немає пафосних "урядових кварталів", пафосних "міністерств". Гауляйтери таких міст, як Нова Каховка, Каховка навіть не оголошують години приймання громадян,

– розповів Сергій Хлань.

У своїх офісах колаборанти досі організовують так звані приймання, але заздалегідь не оголошують час, коли їх проводитимуть. Щобільше, вони не перебувають на одному місці та не мають точної дислокації, де розташована їхня окупаційна адміністрація.

"Колаборанти постійно змінюють місця і вже не так пафосно розповідають про свої "урядові квартали" та "адміністрації". Їм доводиться ховатися", – підкреслив депутат Херсонської обласної ради.

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