Увесь пансіонат заселили кадирівці, – Хлань розповів про дії ворога на окупованій Херсонщині

Російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на окупованих територіях Лівобережжя. Водночас вони готуються до приходу ЗСУ та бояться дезертирства власних військових.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, окупанти будують лінії оборони та риють окопи. Ймовірно, російські загарбники розуміють, що ЗСУ – близько.

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Терор місцевого населення

На Лівобережжі Херсонщини росіяни намагаються укріплювати оборону. А на Півдні, ближче до лінії, фронту окупанти й узагалі виганяють людей з помешкань і поселяються там.

В Новій Каховці залишилось дуже мало людей. Окупанти тиснули й продовжують тиснути на людей, аби вони виїжджали. Окупанти намагаються називають це "евакуацією", але насправді це депортація людей з населених пунктів,

– розповів Сергій Хлань.

Кількість російських військових, відзначають місцеві, збільшилась. Як і кількість блокпостів, особливо у Новій Каховці. Зокрема, на кожній вулиці постійно перебувають військові. Тому люди намагаються не виходити з дому зайвий раз.

Російські загарбники перевіряють телефони, останні дзвінки та соцмережі. Цей тиск лише посилюється, на жаль.

Сергій Хлань про ситуацію на Лівобережжі Херсонщини: дивіться відео

Росія боїться дезертирства

На окупованій Лівобережній частині далі від узбережжя Дніпра росіяни побудували лінії оборони, повиривали бліндажі та окопи закритого типу. Для цього вони масово ріжуть Олешківський ліс, заливають бетоном.

Їхнім полігоном та базою є Арабатська стрілка Генічеського району. Там знову посилилась присутність кадирівців. Є цілий пансіонат, заселений кадирівцями,

– зазначив військовослужбовець.

Зазвичай окупанти використовують кадирівців як загороджувальні загони. Ймовірно, готуються до того, що хтось з окупаційних російських військ почне дезертувати. Якраз кадирівці там для того, аби стримувати втечу росіян.

Ситуація на Лівобережжі: що відомо