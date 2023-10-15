Колаборанти зникають: які проблеми намагаються вирішити окупанти на Херсонщині

В окупаційної влади на Херсонщині дедалі частіше виникають внутрішні проблеми з колаборантами. Їх постійно змінюють та знімають з посад. Далі вони зникають з інформаційного поля або потрапляють в далекі райони Росії.

Нещодавно зник один з окупаційних ватажків Генічеська Геннадій Малюков. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що через його зникнення дуже переживають інші колаборанти й висувають різні версії, чому так могло статися.

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Що відбувається на окупованій Херсонщині

За словами журналістки, внутрішніх проблем в окупантів справді дуже багато. Зокрема, мовиться про розкрадання грошей. Щодо російських військових, то вони тісно співпрацюють з колаборантами.

У них відбуваються перманентні істерики. Вони дуже уважно стежать за нашими новинами з Генштабу, новинами окремих оперативних командувань і перекручують їх на свій лад,

– розповіла Євгенія Вірлич.

Росіяни обстрілюють громади окупованої Херсонщини, щоб звинуватити в цьому ЗСУ, проте місцеві бачать й розуміють, що відбувається насправді. Через це в окупантів істеричні настрої, вони не можуть знайти чоловіків для мобілізації, відповідні заходи відбуваються також в Криму.

“У них хаос. Вони проводять ротації, але не так активно, немає випадків, щоб вони повністю покинули громаду. Вони постійно хочуть перебувати в громаді, щоб розуміти, що відбувається, зокрема й з колаборантами", – додала Вірлич.

Журналістка з Херсона розповіла про проблеми колаборантів на окупованій Херсонщині: дивіться відео

Чи вдаються росіяни до провокацій

Окупанти продовжують свій терор на окупованих територіях й використовують для цього старі методи: вламуються до приміщень, погрожують, використовують дітей. Наприклад, можуть на вулиці підійти до хлопців-підлітків і розмовляти з ними про військо, питати, чи хочуть вони служити в російській армії. Це відбувається і на Херсонщині, і в Криму.

Вони поширюють дезінформацію про Україну, зокрема історичні наративи. Проводять багато "культурних" заходів, блокують будь-які способи дізнатися про те, що насправді відбувається, закривають канали, сайти,

– розповіла журналістка.

Навіть якщо онлайн-ресурси з'явилися нещодавно, росіяни все одно встигають їх промоніторити й одразу заблокувати. Таку практику вони продовжуватимуть й надалі, бо наближають холодні дні й люди дедалі частіше сидітимуть вдома.

Люди більше часу дивитимуться телевізор, читатимуть телеграм-канали. В цей час у росіян триває посилення пропаганди, аби зробити так, щоб люди самі до них прийшли,

– підкреслила журналістка.

Що відбувається на окупованій Херсонщині