Колаборанти зникають: які проблеми намагаються вирішити окупанти на Херсонщині
В окупаційної влади на Херсонщині дедалі частіше виникають внутрішні проблеми з колаборантами. Їх постійно змінюють та знімають з посад. Далі вони зникають з інформаційного поля або потрапляють в далекі райони Росії.
Нещодавно зник один з окупаційних ватажків Генічеська Геннадій Малюков. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що через його зникнення дуже переживають інші колаборанти й висувають різні версії, чому так могло статися.
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Що відбувається на окупованій Херсонщині
За словами журналістки, внутрішніх проблем в окупантів справді дуже багато. Зокрема, мовиться про розкрадання грошей. Щодо російських військових, то вони тісно співпрацюють з колаборантами.
У них відбуваються перманентні істерики. Вони дуже уважно стежать за нашими новинами з Генштабу, новинами окремих оперативних командувань і перекручують їх на свій лад,
– розповіла Євгенія Вірлич.
Росіяни обстрілюють громади окупованої Херсонщини, щоб звинуватити в цьому ЗСУ, проте місцеві бачать й розуміють, що відбувається насправді. Через це в окупантів істеричні настрої, вони не можуть знайти чоловіків для мобілізації, відповідні заходи відбуваються також в Криму.
“У них хаос. Вони проводять ротації, але не так активно, немає випадків, щоб вони повністю покинули громаду. Вони постійно хочуть перебувати в громаді, щоб розуміти, що відбувається, зокрема й з колаборантами", – додала Вірлич.
Журналістка з Херсона розповіла про проблеми колаборантів на окупованій Херсонщині: дивіться відео
Чи вдаються росіяни до провокацій
Окупанти продовжують свій терор на окупованих територіях й використовують для цього старі методи: вламуються до приміщень, погрожують, використовують дітей. Наприклад, можуть на вулиці підійти до хлопців-підлітків і розмовляти з ними про військо, питати, чи хочуть вони служити в російській армії. Це відбувається і на Херсонщині, і в Криму.
Вони поширюють дезінформацію про Україну, зокрема історичні наративи. Проводять багато "культурних" заходів, блокують будь-які способи дізнатися про те, що насправді відбувається, закривають канали, сайти,
– розповіла журналістка.
Навіть якщо онлайн-ресурси з'явилися нещодавно, росіяни все одно встигають їх промоніторити й одразу заблокувати. Таку практику вони продовжуватимуть й надалі, бо наближають холодні дні й люди дедалі частіше сидітимуть вдома.
Люди більше часу дивитимуться телевізор, читатимуть телеграм-канали. В цей час у росіян триває посилення пропаганди, аби зробити так, щоб люди самі до них прийшли,
– підкреслила журналістка.
Що відбувається на окупованій Херсонщині
- Росіяни відчувають, що не зможуть довго залишатися на українській території. Хоч вони й намагаються створити видимість того, що прийшли назавжди, але насправді починають шукати собі посади на території Росії. Вони грабують будинки людей і заселяють туди своїх солдатів.
- Окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Так у Бериславі вони скинули дрон-камікадзе в машину з людьми. В авто перебувало подружжя, 34-річна жінка загинула, а її чоловіка встигли доправити до лікарні. Він у важкому стані.
- Обстріли Херсонщини практично не зупиняються, противник скеровує удари по житлових кварталах, транспортних базах. Деякі снаряди не розриваються і їх треба знешкоджувати рятувальникам. Через обстріли 8 жовтня є поранені цивільні, серед них 9-річна дитина.