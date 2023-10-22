Як сталінський режим: окупанти поводять рейди на лівому березі Херсонщини
Ворог проводить рейди на окупованій Херсонщині. Загарбники вилучають супутникові тарілки, а натомість встановлюють цифровий російський контент з пропагандистськими телеканалами та зв'язком.
Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що росіяни намагаються блокувати будь-яку інформацію.
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"Для окупантів нині головне – блокувати інформаційний потік, який люди можуть отримувати на окупованій території для того, аби дізнатися правду", – сказав Хлань.
Проводить ворог рейди й по доносах. Загарбники вишукують тих, хто має зв'язок через інтернет із підконтрольною українській владі територією. Вони шукають електронні пристрої та останні електронні адреси, які відвідували люди.
Як сталінський режим – працюють доноси. Хтось десь щось почув, хтось про щось розказує – одразу проходить туди обшук. Шукають, звідки вони (люди – 24 Канал) беруть інформацію,
– наголосив депутат Херсонської обласної ради.
Росіяни усіляко блокують правдиву інформацію. Однак люди між собою спілкуються і все одно мають доступ до мережі.
Окупанти проводять рейди на окупованій Херсонщині: дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині: головне
- Росіяни вдарили по Херсонщині рекордною кількістю керованих авіабомб. Загарбники випустили 36 КАБів за добу. Є постраждалі. Раніше у ЗСУ заявляли, що ворог почав активно скидати авіабомби на території Херсонської області, бо боїться просування української армії.
- Окупанти ввечері 20 жовтня обстріляли Херсон. Унаслідок цього загорівся житловий будинок.
- На лівобережжі Херсонщини колаборанти та представники окупантів сильно панікують. Там тривають нові призначення, бо деякі колаборанти тікають.
- Загарбники запустили по Херсонщині снаряд, з якого посипалися агітаційні листівки. Це сталося в одному із населених пунктів на правому березі.