"Шаряться" по квартирах і вигрібають все, – Хлань про злочини росіян на лівобережжі Херсонщини

Російські загарбники почали примусово вивозити людей з 15-кілометрової зони від лівого берега Херсонщини. Там вони грабують все що тільки можуть.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, під примусову евакуацію підпадають цивільні навіть Каховки, Нової Каховки, Голої Пристані тощо.

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Зараз уздовж узбережжя Дніпра окупанти обладнали спостережні пункти. А основні війська відвели десь на 30 кілометрів, де облаштовують потужну лінію оборони.

Місцеві повідомляють, що там розрили майже всі поля. Подекуди окупанти будують укріплення, які перекривають бетоном, деревом та землею.

Масово грабують квартири та підприємства

Як наголошує Хлань, окупанти почали тотально грабувати як квартири цивільних, так і цілі підприємства. Спершу вони вивозили практично весь комунальний автотранспорт. Тепер перейшли до автівок цивільних жителів.

Загарбники взагалі видали так званий "указ" про інвентаризацію усього майна, яке перебуває на лівобережжі Херсонщини. Це допоможе їм централізовано грабувати все, що залишилося.

Рівень пограбування в Новій Каховці зараз переходить на новий етап. Військові "шаряться" по квартирах і вигрібають все, що там є. Багато квартир пустих, бо люди виїхали або їх примусово депортували. Також заходять на підприємства та кажуть, що централізовано будуть все вивозити,

– зазначив Хлань.

Окупанти масово грабують лівобережжя Херсонщини – Хлань: дивіться відео

Херсон продовжують обстрілювати

Вранці 7 грудня окупанти продовжили обстріл Херсона, який почався ще ввечері попереднього дня. Тоді вони гатили по найгустонаселенішому мікрорайоні Таврійському.

Також загарбники влучили по Херсонському міському водоканалу. Але, на щастя, водопостачання триває. Зараз близько 80% міста отримують воду.

Збройні Сили намагаються обстрілювати позиції окупантів на лівому березі. Є певні успіхи.

Днями повідомляли, що в Херсоні стало менше мінометних обстрілів. Наші ЗСУ почали виявляти мінометні групи, які виїжджали по плавнях та обстрілювали місто. Але, на жаль, зросли обстріли Херсона з РСЗВ "Град",

– розповів Хлань.

Яка ситуація на Херсонщині: коротко