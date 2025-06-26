Путін розгортає військову інфраструктуру на окупованих територіях України, – ЦНС

Росія продовжує використовувати українські окуповані території під загарбницьку війну проти нашої держави. Тепер диктатор Володимир Путін розпорядився готувати цю землю під військову логістику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

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Що відомо про плани Путіна щодо військової логістики на ТОТ

У Центрі національного спротиву зазначили, що уряд Росії за наказом Володимира Путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель тимчасово окупованих територій України під логістичні центри, залізницю й інші об'єкти для забезпечення армії окупантів.

Окуповані регіони – ресурс для війни, а не "визволені" території. Москва знищує міста, а тепер – грабує й підминає інфраструктуру під війну,

– мовиться у дописі.

У ЦНС наголосили, що окупація – це контроль над територією й логістикою для продовження війни як проти України, так і проти всього вільного світу.

Зверніть увагу! У Центрі національного спротиву закликали українців на ТОТ повідомляти про ворога в чат-бот та приєднуватися до Руху опору.