Укр Рус
24 Канал Новини України Путін розгортає військову інфраструктуру на окупованих територіях України, – ЦНС
26 червня, 19:50
1

Путін розгортає військову інфраструктуру на окупованих територіях України, – ЦНС

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Путін наказав підготувати окуповані території України для військової логістики, включно із залізницею й логістичні центри.
  • Центр національного спротиву наголошує, що окуповані регіони використовуються Росією як ресурс для війни, а не як "визволені" території.

Росія продовжує використовувати українські окуповані території під загарбницьку війну проти нашої держави. Тепер диктатор Володимир Путін розпорядився готувати цю землю під військову логістику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

До теми На ТОТ хочуть заборонити українську у школах: у МЗС влучно відповіли словами Куліша 

Що відомо про плани Путіна щодо військової логістики на ТОТ

У Центрі національного спротиву зазначили, що уряд Росії за наказом Володимира Путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель тимчасово окупованих територій України під логістичні центри, залізницю й інші об'єкти для забезпечення армії окупантів.

Окуповані регіони – ресурс для війни, а не "визволені" території. Москва знищує міста, а тепер – грабує й підминає інфраструктуру під війну, 
– мовиться у дописі.

У ЦНС наголосили, що окупація – це контроль над територією й логістикою для продовження війни як проти України, так і проти всього вільного світу.

Зверніть увагу! У Центрі національного спротиву закликали українців на ТОТ повідомляти про ворога в чат-бот та приєднуватися до Руху опору.