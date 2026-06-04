Контракт в обмін на сесію: студентів на окупованих територіях змушують йти в російську армію

Росія несе величезні втрати і тому активно намагається поповнити свою армію контрактниками. Окупанти вигадали нову схему, як затягнути студентів на війну.

Для цього російські ЗВО почали "завалювати" їх на екзаменах. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

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Як окупанти намагаються затягти студентів до армії?

Російське міноборони вигадало новий спосіб, як примусити студентів підписати контракт на окупованих територіях та в Росії. Для цього в університетах освітян масово "завалюють" під час сесій або погрожують зробити це. Тож студентів змушують йти на війну в обмін на успішне складання іспитів.

Ці процеси відбуваються як на окупованих територіях, так і в самій Росії. Повідомлення про погрози незарахування надходять навіть до початку іспитів. Це цілеспрямований тиск країни-агресорки, мета якого – примусити молодь підписати контракти з міністерством оборони Росії до підрозділів безпілотних військ.

Не ведіться на ці обіцянки. Ніяких гарантій, що ви будете служити оператором дрона, – немає. З високою ймовірністю вас переведуть до штурмових підрозділів. Але навіть оператори безпілотників – це пріоритетна ціль для систем виявлення та знищення противника. Ваше життя дорожче будь-якого заліку,

– наголошують в партизанському русі.

"Атеш" розповідає, що схема одна й та сама. Студентам обіцяють академічну відпустку та автоматичне складання сесії після проходження військової служби. Випадки такого тиску зафіксовані в Кримському федеральному університеті імені В.І. Вернадського, що розташований в Сімферополі та Бердянському державному педагогічному університеті, а також у низці вишів на території самої країни-агресорки.

Як Росія поповнює втрати?

Російське командування переводить фахівців Чорноморського флоту до військ безпілотних систем через втрати флоту. У Чорноморському флоті помітний кадровий відтік на тлі системних управлінських збоїв.

Також Росія планує завербувати близько 20 000 іноземців, зокрема з країн Центральної Азії та найбідніших країн Африки й Азії до 2026 року. Схеми залучення іноземців Москвою, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, також включають тиск та примус.