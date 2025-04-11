На окупованому Запоріжжі росіяни кинули за ґрати жінку за перекази грошей сину в ЗСУ

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники засудили жительку одного із сіл. Українка отримала 14 років у колонії за переведення грошей в ЗСУ, де служить і її син.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про "суд" над українкою у Запорізькій області

За версією загарбників, з травня по вересень 2023 року уродженка села Новоукраїнка Кам'янсько-Дніпровського району у Запорізькій області, яке наразі перебуває під ворожою окупацією, систематично надавала фінансову допомогу українським військовим формуванням. Рублем вона підтримувала діяльність, "спрямовану проти безпеки Росії".

У так званій "прокуратура Криму", яка підтримала обвинувачення проти жінки, зазначили, що через мобільний застосунок жителька Новоукраїнки перевела від імені свекрухи 6 тисяч рублів (2,4 тисячі гривень) на рахунки іноземного банку.

Кошти йшли на "підтримку забезпечення українських озброєних формувань". В одному із них, як пишуть росіяни, служить її син.

Російські загарбники цинічно визнали українку "винною у державній зраді". Її відправили в одну із колоній, де вона "має провести" 14 років.

Довідково! Подібними "судами" окупанти порушують міжнародне право. Наразі українське правове поле не визнає створені незаконні окупаційні структури, зокрема й "суди" на ТОТ, а відтак й не визнає тамтешні "документи".