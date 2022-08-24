Родичі полонених з квазіреспублік влаштували мітинг: їх розігнали

росія не зважає на права людини, а тим більше на життя. Тому в квазіреспубліках на Донбасі чоловіків окупанти забирають на війну як "гарматне м'ясо".

Декому з них щастить і вони опиняються в полоні ЗСУ. Родичі саме таких полонених намагалися провести мітинг в окупованому Луганську.

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Мітинг розігнали

За даними українських сил, такий мітинг окупанти розігнали.

Дружини та матері мобілізованих до армії ворога солдат вимагали від окупаційної адміністрації відповіді про перемовини, щоб повернути чоловіків додому. Та для загарбників життя мобілізованих українців не варте нічого. Тому росіяни не лише розігнали мітинг, а й пригрозили жінкам наслідками, якщо ті спробують організувати його знову.

російські окупанти досі проводять примусову мобілізацію чоловіків з тимчасово окупованих територій. Тоді їх без досвіду та підготовки кидають на вогневі позиції ЗСУ. Амуніції їм також не дають. Фактично їх посилають навмисно на смерть аби спровокувати на захоплених регіонах ненависть до України.

Щоб уникнути цього і врятувати життя, українцям треба евакуюватися всіма можливими способами з тимчасово окупованих регіонів й не ставати для окупанта живим щитом чи ресурсом для пропаганди.

Як росія використовує "мобілізованих"

Віцепрем'єр-міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповідала, що лише на Луганщині 55% таких насильно мобілізованих стали "гарматним м'ясом". Їх насильно записали до лав їхніх бандформувань.

Також Верещук розповідала, що у квазіреспубліках росіяни залучають до війни навіть підлітків та людей похилого віку. російським загарбникам байдуже на людські життя. Одні, щоб підносити снаряди, інші, щоб варити їсти. Старші чоловіки багато років не тримали зброї в руках, не вміють нею користуватися і точно при перших же ударах загинуть.

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