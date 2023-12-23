Без світла, води і газу вже понад 10 днів: жахлива ситуація в окупованих містах Донеччини

Попри всі гучні заяви російської пропаганди, окупантам наплювати на жителів окупованих населених пунктів. У деяких містах Донецької області світла, води та інших базових потреб немає більш як десять днів.

Відповідною інформацією поділилися джерела 24 Каналу. Там зазначили, що така ситуація там попри відсутність обстрілів – окупація зруйнувала життя Донбасу.

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Складна ситуація на Донеччині

Росіяни систематично знищують українські окуповані населені пункти. У Шахтарську, Чистяковому, Горлівці, Сніжному, що у Донецькій області, уже 11 днів повністю відсутні світло, вода, не працює каналізація та опалення. При цьому така ситуація там зберігається навіть попри відсутність будь-яких обстрілів.

Проблеми з комунальними послугами виникли внаслідок негоди. Через налипання криги позривало високовольтні дроти – своєю чергою це призвело до відключень світла. Окрім цього, на фільтрувальній станції, яка обслуговує багато міст, сталася аварія.

Головною проблемою є відсутність фахівців, які можуть ліквідувати наслідки негоди. Росіяни мобілізували всіх спеціалістів. Ті, хто лишився, нездатні впоратися з таким обсягом роботи. Окупанти намагаються хоч якось виправити ситуація, тому привезли з Ростова власних ремонтників.

Окуповані території: новини