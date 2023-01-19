Не доходять до Запоріжжя: депутат розповів про долю людей, які не підтримують окупаційну владу
Багато українців хочуть виїхати з окупованих російськими загарбниками територій. Утім, росіяни просто не випускають людей на підконтрольні Україні землі.
Так, поки виїзд був більш-менш "вільний" щодня окуповані території лишали близько тисячі українців. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.
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Чому окупанти не випускають людей
Однак після обстрілу гуманітарної колони в Запоріжжі та заходів росіян щодо закриття пропускного пункту кількість людей, яким вдалося виїхати, зменшувалася. Спочатку було 200 осіб, потім 20, а зараз загарбники й зовсім не випускають людей.
Відомо, що окупанти мали відкрити коридор на підконтрольні нашій державі території 15 січня 2023 року. Утім, цього так і не сталося. А причина в тому, що росіяни не хочуть відтоку людей з окупованих земель.
Російські окупанти хочуть показати нібито "все відкрито й люди самі не хочуть виїжджати" з окупації. Таку картинку вони прагнуть створити бодай для свого внутрішнього споживача.
Ашурбеков розповів, що відомо про долю людей, незгодних з окупантами: дивіться відео
Що відомо про долю людей, незгодних з окупантами
Депутат Запорізької обласної ради розповів, що жоден з депортованих загарбниками українців не доходив або не доїжджав до вільної території Запоріжжя. Окупанти створюють картинку начебто: "Ми тут нікого не тримаємо, якщо у людини погляди проти окупаційної влади, то вони – вільні".
Насправді ж ці люди не доходять до Запоріжжя і ми можемо лише молитися, щоб вони взагалі були живими, тому що надходить багато сигналів, що з цими людьми відбувається щось погане,
– повідомив Ашурбеков.
За його словами, модель дій окупантів не змінюється.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- На Півдні України ворог активно застосовує артилерію проти Збройних Сил. Російські окупанти постійно намагаються впливати на наш передній край і під цим впливом концентрувати сили та засоби у районі Василівки та Оріхова, що у Запорізькій області.
- У такий спосіб, надалі росіяни, найімовірніше, планують просуватися безпосередньо у напрямку Запоріжжя.
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що російські загарбники упродовж останнього часу посилили окремі напрямки у Запорізькій області. Тож суто теоретично ворог може посилити свої угруповання та перейти до більш активних дій.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія перекидає військову техніку на Запорізький напрямок. В Маріуполі зафіксували близько 20 танків та 30 вантажівок, які рухаються у напрямку Бердянська.