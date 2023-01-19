Не доходять до Запоріжжя: депутат розповів про долю людей, які не підтримують окупаційну владу

Багато українців хочуть виїхати з окупованих російськими загарбниками територій. Утім, росіяни просто не випускають людей на підконтрольні Україні землі.

Так, поки виїзд був більш-менш "вільний" щодня окуповані території лишали близько тисячі українців. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

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Чому окупанти не випускають людей

Однак після обстрілу гуманітарної колони в Запоріжжі та заходів росіян щодо закриття пропускного пункту кількість людей, яким вдалося виїхати, зменшувалася. Спочатку було 200 осіб, потім 20, а зараз загарбники й зовсім не випускають людей.

Відомо, що окупанти мали відкрити коридор на підконтрольні нашій державі території 15 січня 2023 року. Утім, цього так і не сталося. А причина в тому, що росіяни не хочуть відтоку людей з окупованих земель.

Російські окупанти хочуть показати нібито "все відкрито й люди самі не хочуть виїжджати" з окупації. Таку картинку вони прагнуть створити бодай для свого внутрішнього споживача.

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Депутат Запорізької обласної ради розповів, що жоден з депортованих загарбниками українців не доходив або не доїжджав до вільної території Запоріжжя. Окупанти створюють картинку начебто: "Ми тут нікого не тримаємо, якщо у людини погляди проти окупаційної влади, то вони – вільні".

Насправді ж ці люди не доходять до Запоріжжя і ми можемо лише молитися, щоб вони взагалі були живими, тому що надходить багато сигналів, що з цими людьми відбувається щось погане,

– повідомив Ашурбеков.

За його словами, модель дій окупантів не змінюється.

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