В окупованих Криму та на Запоріжжі проблеми з інтернетом й ТБ: що трапилось

У окупованому Севастополі, Мелітополі, Пологах та Бердянську місцеві жителі залишились без інтернету. Причиною стала аварія.

У так званому окупаційному "мінінформі" Криму повідомили, що аварія трапилась в мережі найбільшого оператора зв'язку "Миранда-Медиа". Цей оператор забезпечував інтернетом не тільки Крим, а й деякі тимчасово окуповані Росією міста на материковій Україні, пише 24 Канал.

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Яка ситуація з інтернетом й ТБ на окупованих територіях України

Місцеві жителі повідомили Суспільному, що інтернету немає у:

чотирьох районах Криму: Роздольному, Армянську, Красноперекопському, Первомайському районах, а також у Сімферополі;

Мелітополі, Новій Каховці, Скадовську, Бердянську.

Найбільший інтернет-провайдер "Миранда-Медиа" заявив про "аварію" на своїх мережах та заявив, що інтернет "не працює по всьому Криму".

Інтернет зник в декількох провайдерів

У кримських телеграм-каналах писали, що інтернету немає у:

у Качі – провайдер "Неотелеком";

Феодосії, Бахчисараї, Алушті, Сонячногірському – провайдер "Комфорт 21 століття";

Сімферополі – провайдер "Телесистем".

Коли відновлять інтернет

Пропагандисти написали ще о 19:51 26 травня, що нібито інтернет у тимчасово окупованому Мелітополі відновили.

Так званий "прессекретар" окупаційної "влади" у Криму Олег Крючков запевнив, що буцімто аварію ліквідують через декілька годин.

Станом на 20:06 26 травня він написав, що нібито аварія майже ліквідована. Мовляв, почалося відновлення мереж і протягом 2 годин у Криму та на інших окупованих Росією територіях України знову буде інтернет.

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