В окупованих Криму та на Запоріжжі проблеми з інтернетом й ТБ: що трапилось
У окупованому Севастополі, Мелітополі, Пологах та Бердянську місцеві жителі залишились без інтернету. Причиною стала аварія.
У так званому окупаційному "мінінформі" Криму повідомили, що аварія трапилась в мережі найбільшого оператора зв'язку "Миранда-Медиа". Цей оператор забезпечував інтернетом не тільки Крим, а й деякі тимчасово окуповані Росією міста на материковій Україні, пише 24 Канал.
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Яка ситуація з інтернетом й ТБ на окупованих територіях України
Місцеві жителі повідомили Суспільному, що інтернету немає у:
- чотирьох районах Криму: Роздольному, Армянську, Красноперекопському, Первомайському районах, а також у Сімферополі;
- Мелітополі, Новій Каховці, Скадовську, Бердянську.
Найбільший інтернет-провайдер "Миранда-Медиа" заявив про "аварію" на своїх мережах та заявив, що інтернет "не працює по всьому Криму".
Інтернет зник в декількох провайдерів
У кримських телеграм-каналах писали, що інтернету немає у:
- у Качі – провайдер "Неотелеком";
- Феодосії, Бахчисараї, Алушті, Сонячногірському – провайдер "Комфорт 21 століття";
- Сімферополі – провайдер "Телесистем".
Коли відновлять інтернет
Пропагандисти написали ще о 19:51 26 травня, що нібито інтернет у тимчасово окупованому Мелітополі відновили.
Так званий "прессекретар" окупаційної "влади" у Криму Олег Крючков запевнив, що буцімто аварію ліквідують через декілька годин.
Станом на 20:06 26 травня він написав, що нібито аварія майже ліквідована. Мовляв, почалося відновлення мереж і протягом 2 годин у Криму та на інших окупованих Росією територіях України знову буде інтернет.
У Криму тривожно: останні новини
- На сайт "Кримський міст 404" з'явилось загадкове попередження з відліком для Кримського мосту. Згідно з табло, щось на мосту має трапитись 12 червня о 23:00 за Києвом – у день, коли окупанти відзначають так званий "день Росії".
- Так званий "глава" окупаційної "влади" Криму Сєргєй Аксьонов створив свою ПВК. У британській розвідці пояснили, що до таких дій він вдався тому, що стурбований нездатністю регулярної армії Росії захистити півострів.
- 24 травня над Кримським мостом вже помітили дим. Російські загарбники заявили про "учєнія" та навіть закривали міст.
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала цей інцидент словами: "Навіть якщо це навчання, то ми знаємо, чому їх треба навчити". Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав, що окупанти почали тренуватися, але це їм не допоможе.