В Україну повернули дитину українського воїна, яка через жахи окупації перестала розмовляти

З тимчасово окупованих територій в Україну вдалося повернути ще трьох дітей. Серед них – дитина українського захисника, яка через жахи окупації перестала розмовляти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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З окупації повернули ще трьох дітей

Єрмак повідомив, що у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще 3 українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території. Серед врятованих неповнолітніх – дитина українського військового, яка через жахи окупації перестала розмовляти.

Також вдалося повернути малятко, матері якого погрожували відібрати дитину та відправити в інтернат, а також підлітка, який нарешті возз'єднався з родиною після довгої розлуки й постійної загрози з боку окупантів.

Важливо! За інформацією Міністерства освіти України на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 600 тисяч українських дітей.

Згідно з офіційними даними, з тимчасово окупованих територій було депортовано чи викрадено близько 20 тисяч українських дітей. Вдалося повернути в Україну 1247 неповнолітніх.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Зеленський обговорювали долю дітей, яких незаконно депортувала Росія. Американський лідер пообіцяв допомогу у поверненні додому викрадених з України дітей.