Після 18 місяців під окупацією: додому повернули 12-річного сина військовослужбовиці ЗСУ

З-під окупації вдалося вивезти ще одну дитину – 12-річного хлопчика. Складність полягала у тому, що підліток був у Луганській області, а його мама – військовослужбовиця ЗСУ.

Підліток опинився на Луганщині під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Окрім того, хлопчик 4 місяці також був у Росії на навчанні.

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Додому повернули 12-річного хлопчика

Лубінець повідомив, що 12-річний хлопчик з перших днів повномасштабної війни перебував на тимчасово окупованій території України. Підліток напередодні повномасштабного вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але опинився під окупацією на цілих 18 місяців.

Окрім того, дитину також вивозили на територію Росії. Там 12-річний хлопчик 4 місяці навчався у російській школі.

Як уточнив омбудсман, мама хлопчика не могла самостійно його забрати, адже є військовослужбовицею ЗСУ. Тому вона вирішила звернулися до Лубінця, аби їй допомогли повернути сина.

Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик – вдома!

– повідомив Лубінець.



Після 18 місяців окупації мама зустрілася з 12-річним сином / Фото Дмитро Лубінець

Україна працює над поверненням дітей

Голова Херсонської ОВА 14 грудня повідомив, що з тимчасово окупованих територій вдалося вивезти 5 дітей. Двоє з них мають родину, і їх вдалося вивезти разом з батьками. Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У День Святого Миколая, 6 грудня, Україна також змогла повернути додому 8 дітей – четверо дівчаток та четверо хлопчиків віком від 8 до 18 років. Вивезти дітей з тимчасово окупованих територій вдалося завдяки взаємодії у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Станом на зараз офіційно підтверджено, що Росія депортувала понад 19 тисяч українських дітей. Втім, реальна кількість незаконно вивезених неповнолітніх може бути значно більшою. Крім того, достеменно невідомо, скільки дітей ще можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях.

Уповноважений ВР з прав людини наголосив, якщо Вам відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомте про це омбудсману. Адже тільки держава може гарантувати безпеку в поверненні додому своїх громадян із території Росії.