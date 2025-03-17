Понад 20 років ув'язнення: за що саджають українців на окупованих територіях

ФСБ затримала жінку на вулиці та звинуватила її в тому, що вона нібито передавала дані Україні. У кращому разі їй загрожує 22 роки ув'язнення.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, як діють росіяни. Людину затримують і одразу звинувачують у державній зраді, за яку в Росії передбачено від 18 до 24 років ув'язнення або навіть довічний термін.

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Зазвичай виносять вирок – 22 роки. Потім з'являються адвокати, і якщо людину не вдалося зламати та довести її зв'язок із Силами оборони України чи спецслужбами, їй пропонують інший варіант.

Як діє російська репресивна машина

"Якщо вона, наприклад, лише пересилала фото, писала коментарі або розповідала про ситуацію в окупації, їй пропонують угоду: записати відео, де вона "зізнається", що помилялася, що її змусили зробити це ГУР або СБУ. Якщо з'являється таке відео, це означає, що справу перекваліфікували з "державної зради" на "дискредитацію ЗС РФ", а це вже 7 – 8 років ув'язнення", – пояснив Андрющенко.

Він додав, що далі людині кажуть, що вона відсидить половину строку та вийде за хорошу поведінку через 2 – 3,5 роки. Її ставлять перед вибором: або 12 – 15 років тюрми, або записати відео. Андрющенко зауважив, що мало хто здатен витримати такий тиск, тому не варто засуджувати тих, хто погоджується на це. Треба розуміти, як працює репресивна машина – її головна мета залякування.

Якщо затримують справді причетних до діяльності українських спецслужб чи військових, використовують значно жорсткіші методи: фізичне та психологічне насильство, погрози близьким. Мало хто з цивільних здатен витримати такі умови й не лише нічого не розповісти, а й не взяти на себе додаткові звинувачення,

– зазначив керівник Центру вивчення окупації.

Він наголосив, що арешти на окупованих територіях стали масовими. Раніше вони відбувалися переважно у Волновасі та Маріуполі, а зараз найбільше випадків у Мелітополі, Бердянську й Новій Каховці. У цих містах почали затримувати людей випадково, а багатьох уже засудили. Вони перестали бути безпечними навіть умовно.

"Це мають враховувати ті, хто повертається в окупацію або регулярно їздить туди й назад. Вони мають розуміти, що в будь-яку мить можуть опинитися на місці цієї дівчини – лише тому, що вони українці. І ніхто нічого їм не пояснюватиме. Змусять записати відео, дадуть 7 років, і після цього нормальне життя для них закінчиться", – сказав Андрющенко.

Правила безпеки для тих, хто живе в окупації

Він пояснив, що українці в окупації мають знати базові правила безпеки. Для зв'язку з рідними, які перебувають в Україні, краще використовувати пристрої, у які ніколи не вставляли російську SIM-карту. Це цілком реально.

Береш телефон із російською SIM-картою та мобільним інтернетом, використовуєш його як точку доступу – фактично як Wi-Fi-роутер. Інший пристрій, у якому немає SIM-карти та мобільного інтернету, використовуєш безпосередньо як засіб зв'язку. Так точкою доступу є не мобільна мережа оператора, а твій телефон, який передає сигнал через мобільну мережу,

– пояснив Андрющенко.

Він наголосив, що за таких умов перехопити дані майже неможливо. Обладнання окупантів не здатне їх ефективно зчитувати. Це допоможе убезпечити себе, адже такі дані неможливо перехопити та використати для сфабрикованих кримінальних справ, як це робить ФСБ.

У Росії досі можна придбати додаткові телефони, маркетплейси там працюють, хоча це теж ризиковано. Проте все одно безпечніше, ніж використовувати мобільний зв'язок для прямих розмов.

Цікаво! Дональд Трамп заявив журналістам, що його представники "обговорюють з Україною території, які будуть збережені та втрачені, а також усі інші елементи остаточної угоди". Наразі йдеться, зокрема, про Запорізьку АЕС.

Наприклад, у Бердянську встановили вежі, які дозволяють прослуховувати всі телефонні розмови, навіть якщо людина говорить не з Україною, а просто використовує мобільний інтернет. Передача даних там відбувається у відкритому вигляді, тому більше немає ні безпеки, ні приватності при користуванні мобільним інтернетом.