"БК палає – орка в пекло забирає": в окупованій Горлівці горить база для ремонту ворожої техніки

В окупованій Горлівці на Донеччині пролунали вибухи. Відомо, що загорівся машинобудівний завод, де окупанти облаштували базу для ремонту своєї техніки.

За попередньою інформацією, українські Збройні Сили атакували один з об'єктів окупантів у тимчасово окупованій Горлівці. В мережі вже почали публікувати ефектні відео пожеж.

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Центр стратегічних комунікацій у соцмережі пише, що прийшов час концертів і фаєр-шоу від "Дядечка ленд-ліза". Ввечері 27 липня почало палати на машинобудівному заводі, де окупанти облаштували базу для ремонту свого металобрухту.



"Тепер там довго ніхто і нічого ремонтувати не буде. Весь новий ремонтний комплект, разом із мастилами зараз яскраво горить… Купуємо попкорн, влаштовуємось зручніше, бо далі буде ще цікавіше", – йдеться у повідомленні.

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував у телеграмі вірш, каже, що пожежа в окупованій Горлівці навіть надихнула на творчість.

В Горлівці БК палає, орка в пекло забирає! Геть, засмажений москаль, на росії знов печаль!,

– написав він.



В мережі активно публікують віжео з місця пожежі. Кадри підтверджують, що горить машинобудівний завод, який окупували росіяни.





До слова, у Горлівці, яку російські військові окупували ще у 2014 році, розміщенні ворожі склади та казарми. Раніше місцеві повідомляли про вибухи та пожежі 13 липня, там палали склади окупантів. Вже 23 липня там знову лунали вибухи – знищили російський боєкомплект.

Також повідомлялося, що міська лікарня №2 в Горлівці перебуває у критичному стані. Вона переповнена окупантами. Туди зносять їхні тіла і у медзакладі трупний сморід. Також вщент забитий тілами морг.