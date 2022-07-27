"БК палає – орка в пекло забирає": в окупованій Горлівці горить база для ремонту ворожої техніки
В окупованій Горлівці на Донеччині пролунали вибухи. Відомо, що загорівся машинобудівний завод, де окупанти облаштували базу для ремонту своєї техніки.
За попередньою інформацією, українські Збройні Сили атакували один з об'єктів окупантів у тимчасово окупованій Горлівці. В мережі вже почали публікувати ефектні відео пожеж.
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Центр стратегічних комунікацій у соцмережі пише, що прийшов час концертів і фаєр-шоу від "Дядечка ленд-ліза". Ввечері 27 липня почало палати на машинобудівному заводі, де окупанти облаштували базу для ремонту свого металобрухту.
"Тепер там довго ніхто і нічого ремонтувати не буде. Весь новий ремонтний комплект, разом із мастилами зараз яскраво горить… Купуємо попкорн, влаштовуємось зручніше, бо далі буде ще цікавіше", – йдеться у повідомленні.
Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував у телеграмі вірш, каже, що пожежа в окупованій Горлівці навіть надихнула на творчість.
В Горлівці БК палає, орка в пекло забирає! Геть, засмажений москаль, на росії знов печаль!,
– написав він.
В мережі активно публікують віжео з місця пожежі. Кадри підтверджують, що горить машинобудівний завод, який окупували росіяни.
До слова, у Горлівці, яку російські військові окупували ще у 2014 році, розміщенні ворожі склади та казарми. Раніше місцеві повідомляли про вибухи та пожежі 13 липня, там палали склади окупантів. Вже 23 липня там знову лунали вибухи – знищили російський боєкомплект.
Також повідомлялося, що міська лікарня №2 в Горлівці перебуває у критичному стані. Вона переповнена окупантами. Туди зносять їхні тіла і у медзакладі трупний сморід. Також вщент забитий тілами морг.Важливо! Склади та військовіоб'єкти на окупованих територіях почали "горіти" частіше, коли в Україну надійшли американські системи HIMARS. Зокрема, за допомогою цих бойових машин ЗСУ знищили 50 складів боєприпасів росіян за кілька тижнів. Експерти вважають, що це суттєво впливає на ситуацію на фронті, бо навіть зменшилася кількість ворожих обстрілів.